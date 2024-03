Beach volley, a Saquarema Nicolai/Lupo e Bianchin/Scampoli provano a risalire la china

Secondo tentativo di risalire la graduatoria mondiale e di conseguenza olimpica per le due coppie italiane iscritte al secondo Challenge consecutivo in terra brasiliana, a Saquarema, dopo quello disputato a Recife la scorsa settimana. La notizia peggiore è che non saranno al via Ranghieri/Carambula che erano in tabellone principale ma si sono cancellati per via dei problemi fisici di Ranghieri che lo ha bloccato già da qualche settimana. Un’assenza che per ora non compromette la corsa verso Parigi della coppia italiana che ha ancora un piccolo gruzzolo di punti di vantaggio rispetto alle coppie che sono fuori dalla zona qualificazione.

In campo maschile ci riproveranno Lupo/Rossi che occupano al momento la 28ma posizione del ranking olimpico, non lontani da quella 25ma che permetterebbe a Mol/Berntsen di partecipare al torneo olimpico ma la coppia allenata da Fosco Cicola per puntare ai giochi deve cercare di rimonta Ranghieri/Carambula, attualmente seconda coppia italiana qualificata ai Giochi e il distacco è ampio, dunque servono tanti punti, a partire dal torneo brasiliano, per risalire la china.

Gli azzurri arrivano dalla brutta sconfitta al tie break contro gli spagnoli Huerta/Huerta nel primo turno del torneo di Recife. Una brutta battuta d’arresto dopo la importante qualificazione ottenuta nel main draw dell’Elite 16 di Doha, primo torneo della stagione.

In campo femminile la situazione è più complicata per Bianchin/Scampoli che non hanno molto tempo a disposizione per cambiare marcia per cercare di ottenere la qualificazione olimpica. Le azzurre sono torneo in un torneo internazionale dopo aver disputato il mondiale ad ottobre, la settimana scorsa a Recife, perdendo al primo turno delle qualificazioni contro le brasiliane Andressa/Thainara. Anche a Saquarema le avversarie delle azzurre saranno di caratura ma Bianchin/Scampoli hanno qualche possibilità di raggiungere il tabellone principale e provare a giocarsela. Serve un risultato che permetta loro di guadagnare terreno su chi sta davanti.