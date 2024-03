Beach volley, Challenge di Recife senza azzurri in main draw. Subito out Lupo/Rossi e Bianchin/Scampoli

Si ferma subito, al primo turno delle qualificazioni, il cammino delle due coppie italiane iscritte al Challenge di Recife in Brasile che distribuisce punti preziosi per la qualificazione olimpica. Occasione persa da Lupo/Rossi e Bianchin/Scampoli che avevano assoluto bisogno di avanzare nel torneo per avvicinare la zona qualificazione per Parigi 2024. Le due coppie italiane proveranno a rifarsi la prossima settimana a Saquarema.

In campo maschile Lupo/Rossi si sono fermati al primo turno contro gli spagnoli Huerta/Huerta che hanno vinto 2-1, non riuscendo, poi, a superare nella sfida decisiva per l’accesso in tabellone, la coppia lettone Samoilovs/Samoilovs. Era iniziata bene la partita per la coppia italiana che ha dominato il primo set vincendo senza troppi patemi con il punteggio di 21-15. Nel secondo parziale si è letteralmente spenta la luce in casa azzurra con gli spagnolo che volano sul 13-7 e pareggiano il conto con il punteggio di 21-13. Nel terzo set in avvio meglio gli azzurri che scattano avanti 7-5, poi la rimonta degli spagnoli che pareggiano a quota 8. Si resta in equilibrio fino al 12 pari quando arriva il break di 3-0 che qualifica la coppia iberica.

Tie break fatale anche per Bianchin/Scampoli che erano al debutto stagionale e sono state sconfitte 2-1 dalle padrone di casa Andressa/Thainara. Nel primo set azzurre avanti 10-7 e 12-10 poi solo cambi palla fino al 21-19 che premia la coppia italiana. Nel secondo parziale arriva la reazione della coppia brasiliana che scatta avanti 11-7 e 16-11 e non si fa più avvicinare fino al 21-15. Nel tie break sembra tutto deciso quando le padrone di casa si portano sul 12-7 ma Bianchin/Scampoli piazzano un break di 5-0 e pareggiano, prima di subire i due punti decisivi (14-12) che aprono la strada al 15-13 finale per Andressa/Thainara.

Da oggi il via delle sfide del tabellone principale con tanto Brasile ma con alcune sfide già molto interessanti nelle semifinali dei gironi:

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazioni: Dunn/Robitaille (CAN)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (11-21, 14-21), Kadeliye/Zeng (CHN)-Allcca/Gaona (PER) 2-0 (21-11, 21-19), Hollas/Remmelg (EST)-Gutierrez/Flores (MEX) 0-2 (20-22, 14-21), Cao/Zhu Lingdi (CHN)-Ciezkowska/Lunio (POL) 2-1 (21-18, 17-21, 16-14), Natasha/Giulia (BRA)-Erika/Michelle (PAR) 0-2 (14-21, 14-21), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Rivas Zapata/Amanda (CHI) 2-0 (21-9, 21-6), Coakley/Sweat (USA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 0-2 (17-21, 14-21), Hildreth/Van Gunst (USA)-Acuña/Bianchi (URU) 2-0 (21-13, 21-9), Savvy/Toni (USA)-Hegeile/Vitoria (BRA) 0-2 (23-25, 11-21), Carol Horta/Ana Luiza (BRA)-Gallay/Churin (ARG) 0-2 (17-21, 15-21), Poletti/Laura (PAR)-Akiko/Ishii (JPN) 0-2 (14-21, 12-21), Taiana Lima/Talita (BRA)-Helland-Hansen/Steinsvåg (NOR) 2-0 (21-11, 21-8), Andressa/Thainara (BRA)-Bianchin/Scampoli (ITA) 2-1 (19-21, 21-15, 15-13), Navas/Gonzalez (PUR)-Josi/Talita (BRA) 2-0 (21-16, 21-17), Shiba/Maruyama (JPN)-Polley/Zeimann (NZL) 1-2 (14-21, 21-14, 9-15), Klinger/Klinger (AUT)-Flavia Moura/Fabrine (BRA) 2-1 (18-21, 21-15, 15-8)

Secondo turno qualificazioni: Kadeliye/Zeng (CHN)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (19-21, 14-21), Cao/Zhu Lingdi (CHN)-Gutierrez/Flores (MEX) 2-0 (21-13, 21-11), Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Erika/Michelle (PAR) 2-1 (21-11, 24-26, 16-14), Hildreth/Van Gunst (USA)-Kotnik/Lovsin (SLO) 0-2 (22-24, 9-21), Gallay/Churin (ARG)-Hegeile/Vitoria (BRA) 0-2 (17-21, 14-21), Taiana Lima/Talita (BRA)-Akiko/Ishii (JPN) 0-2 (14-21, 16-21), Navas/Gonzalez (PUR)-Andressa/Thainara (BRA) 0-2 (17-21, 14-21), Klinger/Klinger (AUT)-Polley/Zeimann (NZL) 2-0 (21-13, 21-13).

Semifinali gironi. Pool F: Placette/Richard (FRA)-Bansley/Bukovec (CAN), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Hegeile/Vitoria (BRA). Pool E: Álvarez/Moreno (ESP)-Vergé-Dépré A./Mäder (SUI), Ittlinger/Borger (GER)- Cao/Zhu Lingdi (CHN). Pool D: Hermannova/Stochlova (CZE)-Elize Maia/Thamela (BRA), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL). Pool C:Esmée/Zoé (SUI)-Klinger/Klinger (AUT), Agatha/Rebecca (BRA)-Akiko/Ishii (JPN). Pool B: Liliana/Paula (ESP)-Paulikiene/Raupelyte (LTU), Tina/Anastasija (LAT)-Andressa/Thainara (BRA). Pool A: Vieira/Chamereau (FRA)-Wang/Dong (CHN), Tainá/Victoria (BRA)-Kotnik/Lovsin (SLO)

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Trousil/Westphal (CZE)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (11-21, 16-21), Cattet/Barthelemy (FRA)-Pithak/Poravid (THA) 2-1 (19-21, 21-16, 15-12), Mol/Sunde (NOR)-Arthur/Adrielson (BRA) 0-2 (12-21, 20-22), Krattiger/Breer (SUI)-Hannibal/Llambías (URU) 2-1 (21-13, 19-21, 15-10), Pedro/Gabriel (BRA)-Varenhorst/Luini (NED) 0-2 (16-21, 9-21), Pedrosa/Campos (POR)-Vinicius/Heitor (BRA) 2-1 (21-18, 14-21, 16-14), Elazar/Cuzmiciov (ISR)-Bassereau/Lyneel (FRA) 1-2 (18-21, 21-15, 14-16), Carracher/Nicolaidis (AUS)-Adelmo/Mateus (BRA) 2-1 (19-21, 21-19, 15-11), Fuller/O’Dea (NZL)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 02 (17-21, 21-23), Aravena/Droguett (CHI)-Sarabia /Cruz (MEX) 2-0 (21-16, 21-9), Métral/Jordan (SUI)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-1 (21-16, 19-21, 20-18), Grimalt/Grimalt (CHI)-Smith/Webber (USA) 0-2 (18-21, 17-21), Sepka/Sedlak (CZE)-Ermacora/Waller (AUT) 0-2 (19-21, 19-21), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Leitner/Pascariuc (AUT) 2-0 (21-19, 21-16), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Aye/Aye (FRA) 2-1 (21-17, 11-21, 15-13), Rossi/Lupo (ITA)-Huerta/Huerta (ESP) 1-2 (21-15, 13-21, 12-15)

Secondo turno qualificazioni: Cattet/Barthelemy (FRA)-Schalk/Bourne (USA) 0-2 (15-21, 20-22), Krattiger/Breer (SUI)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-0 (21-18, 21-16), Pedrosa/Campos (POR)-Varenhorst/Luini (NED) 1-2 (21-19, 18-21, 9-15), Carracher/Nicolaidis (AUS)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-1 (17-21, 21-11, 15-8), Aravena/Droguett (CHI)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 1-2 (21-15, 10-21, 16-18), Smith/Webber (USA)-Métral/Jordan (SUI) 0-2 (11-21, 22-24), Capogrosso/Capogrosso (ARG)-Ermacora/Waller (AUT) 2-1 (17-21, 21-14, 15-12)., Huerta/Huerta (ESP)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 0-2 (21-23, 17-21)

Semifinali gironi. Pool F: Bello/Bello (ENG)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Diaz/Alayo (CUB)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Pool E: Popov/Reznik (UKR)-Carracher/Nicolaidis (AUS), Evans/Budinger (USA)-Varenhorst/Luini (NED). Pool D: Mol/Berntsen (NOR)-Stankevicius/Knasas (LTU), George/Andre (BRA)-Krattiger/Breer (SUI), Pool C: Hörl/Horst (AUT)-Schalk/Bourne (USA), Evandro/Arthur (BRA)-Capogrosso/Capogrosso (ARG). Pool B: Herrera/Gavira (ESP)-Pristauz/Seidl (AUT), Crabb/Brunner (USA)-Samoilovs/Samoilovs (LAT). Pool A: Kantor/Zdybek (POL)-Schachter/Dearing (CAN), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Métral/Jordan (SUI)