Rispetto a quanto accaduto tre anni fa nel viaggio verso le Olimpiadi di Tokyo, per l’Italia femminile del basket 3×3 (quella maschile è già fuori da qualsiasi discorso) c’è una possibilità in meno di giocarsi la qualificazione per Parigi 2024. Questa passerà, com’è noto, dal Preolimpico di Debrecen, l’ultimo in ordine di tempo che verrà organizzato per definire totalmente il lotto dei quartetti qualificati per la rassegna a cinque cerchi.

La ragione della diminuzione delle chance risiede, paradossalmente, in una notte che neanche riguarda il 3×3, ma il basket classico. Nel 2021, l’Italia aveva potuto giocare due Preolimpici (e qualificarsi dal secondo) perché era uno dei Paesi che non si qualificava alle Olimpiadi nel basket normale da due o più edizioni. Allora, infatti, l’Italia mancava da Atene 2004, quando conquistò il memorabile argento con gli uomini. L’avvenuto miracolo di Belgrado, quando al Pionir la Serbia fu battuta dalla squadra allora di Meo Sacchetti, ha chiuso questa era e, di fatto, reso il nostro Paese “ineleggibile” nel senso di quello che sarà il primo Preolimpico (12-14 aprile a otto squadre: al femminile sono Ungheria, Egitto, Polonia, Hong Kong (che ospita), Olanda, Azerbaigian, Mongolia e Cile, con un posto disponibile).

Un posto a disposizione anche per quanto riguarda il secondo Preolimpico, che si giocherà dal 3 al 5 maggio a Utsonomiya, in Giappone. Sempre tra le donne sono in gara Germania, Giappone, Austria, Brasile, Canada, eventualmente Olanda, Australia e Kenya. Quell’eventualmente significa che, qualora il team orange riuscisse a passare dal primo Preolimpico, allora ci sarebbero dei logici cambi nella composizione dell’evento.

E veniamo al Preolimpico italiano, unico peraltro a giocarsi in Europa, dal 16 al 19 maggio. Ne fanno parte 16 squadre, e a differenza degli altri due, dove ne passa solo una, qui alle Olimpiadi vanno in tre. Ci sono quattro gironi da quattro squadre, e l’Italia si trova con Ungheria, Olanda (ad oggi) e Israele. Qualora, appunto, il team olandese arrivasse a Parigi per altre vie, la FIBA inserirebbe una squadra sostituta secondo il ranking mondiale, aggiornato giornalmente.