Basket: Treviso, che rimonta! Battuta Reggio Emilia rimontando 19 punti di svantaggio nella 22a di Serie A

Dal -19 alla vittoria: è il destino della Nutribullet Treviso, che fa esplodere di gioia il Palaverde con il successo sull’Unahotels Reggio Emilia per 71-63. A dare una grossa mano agli uomini di Frank Vitucci per tirarsi fuori dai guai è il bottino di D’Angelo Harrison: 18 punti. Dall’altra parte non bastano i 20 di Langston Galloway. Per i padroni di casa vittoria fondamentale in chiave salvezza, dato che c’è l’approdo a 14 punti.

Il primo quarto inizia subito sotto un segno positivo per Reggio Emilia, che dopo il canestro di Weber e il 2+1 di Allen infila un parziale di 0-10 a larga trazione Galloway. Treviso non riesce ad avere granché da Paulicap, limitato dalla difesa reggiana, e i risultati si vedono: entrano in scena tutti, da Olisevicius a Black, e dopo 10′ il punteggio è eloquente: 7-24.

Alla Nutribullet serve una reazione per scuotere il Palaverde, e questa, dopo l’alley oop Smith-Grant del +19 reggiano, arriva. Harrison trova qualche buona iniziativa, ed è fondamentalmente lui che rosicchia, attimo dopo attimo, il vantaggio dell’Unahotels. La quale, nel frattempo, semplicemente si blocca in attacco: tanto meglio per i padroni di casa, che arrivano sul 25-30 all’intervallo.

Il terzo quarto lo apre Paulicap dalla lunetta, mentre Galloway inizia ad avere qualche problema coi falli. Harrison manda a -1 Treviso, respinta dalla coppia Faye-Weber. Il divario rimane fondamentalmente minimo per tutti i primi 5′, poi arriva la tripla di Robinson che significa, finalmente per la Nutribullet, 38 pari. Ci pensa Olisevicius a firmare il sorpasso a quel punto inevitabile, e di lì è lotta aperta con Uglietti. Faggian schiaccia e fa esplodere il Palaverde: 47-42 a 10′ dal termine.

Si riparte con la squadra di casa ormai lanciatissima, soprattutto con Bowman che firma cinque punti in serie. Galloway prova a rientrare nella partita, ma arrivano Faggian, Paulicap con una gran stoppata e ancora Zanelli per la tripla del 57-49. Il +10 è di Harrison (60-50), a 5′ dal termine. A quel punto diventa quasi tutto lavoro di gestione per la Nutribullet, che arriva a toccare i 13 di vantaggio e poi gestisce fino al 71-63 finale.

NUTRIBULLET TREVISO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 71-63

TREVISO – Bowman 6, De Marchi ne, Zanelli 9, Harrison 18, Torresani ne, Faggian 4, Robinson 6, Mezzanotte, Allen 5, Gora Camara, Olisevicius 16, Paulicap 7. All. Vitucci

REGGIO EMILIA – Weber 4, Giovanni Camara ne, Cipolla ne, Galloway 20, Faye 12, Smith 2, Uglietti 8, Atkins 2, Black 4, Vitali 9, Grant 2, Chillo. All. Priftis