Basket: Olimpia Milano, dal dominio al brivido e alla vittoria! Fenerbahce battuto nel finale in Eurolega, sogno play-in vivo

Superba vittoria dell’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano nel 31° turno di Eurolega 2023-2024. La formazione di Ettore Messina completa felicemente il doppio turno, l’ultimo della stagione, Il Fenerbahce capitola per 77-76, 17 i punti di un magnifico Nicolò Melli, mentre Shavon Shields ne assomma 15 e Nikola Mirotic 13. Dall’altra parte non bastano i 15 di Scottie Wilbekin e i 13 della coppia Johnathan Motley-Tarik Biberovic.

L’inizio di gara dell’Olimpia assume i contorni della meraviglia. Le prime fasi somigliano più a una gara del tiro da tre, in cui è Mirotic a prevalere sugli altri. Dal 9-8, però, con una gran applicazione difensiva e una performance offensiva che ricorda quella del Principato di Monaco, Milano incanta. Shields, Melli, Napier, Hall, Poythress: partecipano tutti alla festa che vale il 26-12, prima che Sanli cominci a farsi valere vicino a canestro per il 28-18 dopo 10′.

Si riparte, ma Melli ricomincia da dove aveva finito: difesa, energia, punti e l’aiuto di Voigtmann. Risultato: 39-22 e timeout obbligato per Jasikevicius. Il risultato è un controparziale di 0-7 del Fenerbahce, con Motley, Dorsey e Calathes che obbligano Messina a chiamare a sua volta il minuto di sospensione. L’EA7 riparte con la realizzazione da rimbalzo in attacco di Dorsey, ma dopo i due liberi di Shields arriva un’altra fiammata turca firmata Guduric-Wilbekin che vale il 43-36 all’intervallo.

Si ricomincia ed è soprattutto Wilbekin che spinge sulla scia di quanto già accaduto nel finale del periodo precedente: il Fenerbahce arriva fino al -3 (47-44). Di lì, però, parte ancora una fiammata milanese con Shields in modalità “eccezionale”. Sono quei momenti in cui fermarlo è difficile, e quasi da solo porta l’Olimpia sul +13 (59-46) tra l’entusiasmo vivo del Forum. L’accoppiata Motley-Dorsey, con le diverse armi da vicino e da lontano, tiene però i turchi in partita: a 10′ dal termine è 59-51.

Quando torna in campo, Motley è un autentico diavolo: con 8’44” da giocare il Fenerbahce arriva fino al -3. Si scatena un altro show da tre: colpisce due volte Tonut, rispondono prima Hayes e poi Wilbekin, quindi Napier decide che è il caso di sfoderare il numero da distanza siderale. Alla fine, col piazzato di Hayes e i liberi di Guduric, i turchi rientrano davvero: 68-66 a 4′ dalla fine. Wilbekin, tanto per cambiare, lascia partire davanti a Melli la tripla: 68-69, timeout. Hall risponde presente in uscita dallo stesso, ma Guduric e Biberovic sembrano indicare la strada a 1’40” dal termine. Mirotic non è d’accordo: tripla, parità e successivo piazzato di Shields a 28″ dal termine che fa ancora saltare in piedi tutti i presenti. Wilbekin sbaglia, il Fenerbahce deve spendere due falli per mandare Mirotic in lunetta: 2/2. Biberovic va a segnare dall’angolo per il -1 a 8″ dalla fine: altro timeout. Le ultime cartucce buone, però, sono quelle milanesi: 77-76, è vittoria fondamentale verso i play-in.