Basket: Moore dà la vittoria a Pistoia sulla sirena. Espugnata Napoli ai supplementari

Si è appena concluso l’anticipo della ventitreesima giornata della Serie A di basket e in campo sono scese Napoli e Pistoia. Uno scontro playoff atteso e avvincente, con i campani che volevano difendere la sesta posizione e, magari, avvicinare le big del campionato, mentre Pistoia cercava punti per staccare Trento e Tortona e agganciare proprio Napoli in classifica. Ecco come è andata.

Fatica in attacco Pistoia nei primi minuti del match, con i toscani che hanno bisogno di tre minuti per sbloccarsi. Napoli prova un primo allungo, dunque, ma anche i campani sbagliano e il vantaggio resta comunque limitato. È molto fallosa Napoli, che va in bonus dopo meno di 4 minuti di gioco, mentre poco dopo la tripla di Willis vale il pareggio di Pistoia, con quella di Varnado che vale l’8-10 a metà quarto. Si lotta punto a punto ora, anche se sono i toscani a fare da lepri e ad andare al primo stop avanti 18-21.

Avvio difficile per Pistoia anche nel secondo quarto, con i toscani che non segnano per due minuti e mezzo e solo un errore di Napoli regala il canestro, dopo che i campani avevano piazzato un 4-0 iniziale. Non si spezza l’equilibrio, anche se spesso ciò è dovuto più agli errori banali delle due squadre piuttosto che ai loro meriti. Napoli prova a scappare con un paio di buone triple che valgono il +7 a 2’30” dalla fine del primo tempo. Napoli che tocca il +10, ma nonostante un quarto molto difficile per Pistoia nel finale gli ospiti ricuciono buona parte del divario e si va al riposo sul 41-38.

Parte bene, invece, Pistoia a inizio ripresa con un parziale di 5-0 che vale il sorpasso, anche se subito Napoli impatta. Prova a scappare la squadra toscana, che allunga sul +5, ma ancora una volta la squadra che insegue non molla e ricuce il gap e passa avanti. Si lotta punto a punto, con anche qualche nervosismo che costa un paio di falli tecnici e poi tre liberi di Brown valgono il +3 per Napoli, che poi va all’ultimo stop avanti 61-59.

Altro start forte di Pistoia, che da oltre l’arco mette in difficoltà Napoli e piazza un parziale iniziale di quarto quarto da 8-1. È da tre punti che Pistoia prova a costruire la fuga, ma dopo aver allungato si blocca e Napoli rimonta. Si continua a lottare su ogni palla, con le due formazioni che si alternano al vantaggio e si arriva a 17” dalla fine sul 79-79. Ha la possibilità dell’ultimo possesso Pistoia, subisce fallo, con Napoli non ancora in bonus e nuova chance a 8” dalla fine. Altro fallo, ancora niente bonus, e 6” per i toscani per non andare ai supplementari. Non trovano il canestro e overtime a Napoli sul 79-79.

Nuovo fallo tecnico contro Napoli a inizio supplementare ma Pistoia non ne approfitta e la tripla dei campani riporta i padroni di casa in vantaggio. Non riesce l’allungo ai padroni di casa, torna avanti Pistoia e si torna a lottare punto a punto. Ancora una volta si arriva negli ultimi secondi con tutto da decidere. Si parte dal 2/2 di Varnado ai liberi a 21” dalla fine per il +2, poi canestro di Brown per il pareggio a 11”. E a 1 decimo dalla fine è Moore a mettere il sottomano che vale la vittoria per 93-95.