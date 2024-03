Basket, i migliori italiani della 22a giornata di Serie A. Della Valle e Petrucelli trascinano Brescia, Marco Belinelli ancora decisivo. Bene il duo Mannion-Moretti

Nel weekend appena trascorso la Serie A di basket ha completato la ventiduesima giornata della regular season 2023-2024, dove i portacolori azzurri sono risultati spesso decisivi trascinando le squadre di cui difendono i colori: andiamo a scoprirli insieme i migliori italiani di questo turno.

9 punti di Alessandro Zanelli nel successo interno della Nutribullet Treviso sull’Unahotels Reggio Emilia nell’unico anticipo del sabato sera – 9 punti e 7 rimbalzi per Michele Vitali tra le fila degli emiliani. Tommaso Baldasso contribuisce con i suoi 8 punti alla netta vittoria della Bertram Derthona Tortona sulla GeVi Napoli, con Giovanni De Nicolao che mette a referto 5 punti tra i partenopei.

Nico Mannion e Davide Moretti trascinano l’Openjobmetis Varese sulla Happy Casa Brindisi rispettivamente con 16 e 17 punti, con 3 punti di Tomas Woldetensae. Doppia cifra per Alessandro Cappelletti con 10 punti nel blitz esterno della Dinamo Sassari contro l’Umana Reyer Venezia – 7 punti per Amedeo Tessitori tra gli oro-granata.

Paul Biligha e Davide Alviti si rendono protagonisti della larga affermazione casalinga della Dolomiti Energia Trentino sulla Carpegna Prosciutto Pesaro, con Leonardo Totè che chiude a quota 12 punti tra i marchigiani. La Virtus Bologna si aggiudica il ‘big match’ contro l’Olimpia Milano con 17 punti di un sempre efficace Marco Belinelli e 11 di Awudu Abass – 5 punti equamente divisi tra Nicolò Melli e Giampaolo Ricci per i campioni d’Italia.

Non bastano i 14 punti di Davide Denegri alla Vanoli Cremona per evitare la sconfitta interna contro l’Estra Pistoia, mentre nell’ultimo match di giornata la Germani Brescia prevale sulla Givova Scafati trascinata da Amedeo Della Valle che piazza ben 25 punti insieme ai 18 di John Petrucelli – 9 punti per Riccardo Rossato tra i campani.