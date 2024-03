Basket femminile: Schio vola e si riprende il terzo posto, Bologna cade in casa nel posticipo della 20a di Serie A1

Monday night di lusso alla Segafredo Arena, ma la Virtus Bologna non riesce a renderlo felice. Arriva infatti il Famila Schio a guastare i piani della formazione di Pierre Vincent, che vede la sua ex squadra, ora allenata da Giorgios Dikaioulakos, trionfare per 61-71 nel posticipo della 20a giornata (che si completerà il 10 aprile, visto il rinvio di Venezia-San Martino di Lupari). Nel 61-71 finale, che riporta le venete al terzo posto assieme al Geas, tanto merito va a Giorgia Sottana, 14 punti e una padronanza del campo, in soli 17’17”, che ricorda la giocatrice che è. Anche Robyn Parks va in doppia cifra (12); dall’altra parte 18 di Cecilia Zandalasini, 11 di Haley Peters e 10 di Francesca Pasa.

Nel primo quarto c’è subito una rilevante dose di equilibrio, che va avanti per tutti i primi minuti con da una parte Dojkic e dall’altra Parks a fare la voce grossa. Cerca di lasciare il segno Rupert, con tre liberi e il 17-13, ma ancora Parks tiene vicine le scledensi (17-16) dall’arco. Improvvisamente, a 2’35” dal termine, le trame offensive delle due squadre si bloccano. Segna solo Orsili dalla lunetta (2/2), ed è 19-16 Bologna.

Il Famila riparte con una marcia in più, anzi due: una è Reisingerova, l’altra è Sottana che inizia a dispensare sapere cestistico in tutte le sue forme. Se inizialmente Zandalasini controbatte colpo su colpo (e porta la Virtus sul 28-24), a lungo andare si assiste a un autentico dominio della leggenda del basket azzurro. Tant’è che è proprio lei a inventarsi la tripla del 35-44 all’intervallo: i suoi punti a metà gara sono 12.

Nel terzo periodo si riparte con un’altra prova di forza scledense, dal momento che con Keys e soprattutto Verona arriva la doppia cifra di vantaggio (41-53). La reazione virtussina arriva con Pasa in campo: parziale di 8-0 cui collaborano anche Zandalasini e Dojkic. Crippa prova a fermare il parziale da tre, ma emerge anche Peters e, tanto per cambiare, Pasa appoggia il -1 (55-56) a 10′ dal termine.

Dopo tanta verve offensiva, la Segafredo si ritrova a perdere quota nella metà campo d’attacco, fatto provocato anche dalla difesa ospite. Nel frattempo inizia a farsi viva Guirantes, che praticamente da sola porta le sue compagne sul 57-67 a 4’54” termine. Zandalasini firma il -8 a 4′ dalla fine, ma di lì non segna più nessuna fino a -1’22”. A quel punto, tutto è già deciso: alcuni liberi fissano il risultato sul 61-71.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-FAMILA WUBER SCHIO 61-71

BOLOGNA: Del Pero ne, Pasa* 10, Peters 11, Cox* 2, Rupert* 9, Barberis, Dojkic* 9, Andrè, Zandalasini* 18, Orsili 2, Consolini. All. Vincent

SCHIO: Juhasz* 9, Bestagno 5, Sottana 14, Verona* 9, Guirantes* 9, Crippa 3, Parks* 12, Keys* 6, Penna, Reisingerova 4. All. Dikaioulakos