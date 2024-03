Basket femminile, trasferta a Brescia per Schio in Serie A1. La Reyer Venezia ospita Sesto San Giovanni, turno di riposo per la Virtus Bologna

La Serie A1 di basket femminile si appresta a disputare nel weekend oramai alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2023-2024, a pochi turni dal termine della prima parte di Campionato che anticipa poi la fase playoff. Andiamo a presentare brevemente cosa ci attende sui parquet del Belpaese.

Nel primo anticipo di domani sabato 23 marzo la O.ME.P.S. Battipaglia attende alle 19:00 la Dinamo Sassari, con le sarde all’ottavo posto con 14 punti mentre le campane occupano l’ultima posizione con quattro punti. Alle 20:30 al PalaLeonessa di Brescia la RMB ospita le campionesse d’Italia in carica ovvero la Famila Wuber Schio, con le vicentine che non vogliono perdere terreno da Reyer Venezia e Virtus Bologna (30 punti per la Famila Wuber).

Passando poi a domenica 24 marzo, sono quattro le partite previste e tutte con inizio alle ore 18:00: l’Oxygen Roma fa visita alla neo-promossa Repower Sanga Milano, con l’E-Work Faenza che affronta La Molisana Campobasso in cerca di conferme per non perdere terreno dalle compagini che la precedono. Sempre allo stesso orario l’Umana Reyer Venezia capolista in classifica con 34 punti si trova di fronte l’Allianz Geas Sesto San Giovanni, con le oro-granata che non vogliono far avvicinare le dirette inseguitrici. Completa il turno il match tra l’Alama San Martino di Lupari e la Passalacqua Ragusa, con entrambe le squadre pienamente in corsa per un posto ai playoff (23 punti per le siciliane, 18 punti per le venete). Osserverà un turno di riposo invece la Virtus Segafredo Bologna.