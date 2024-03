Basket femminile: in Serie A1 vittorie per Ragusa, Sesto San Giovanni e Campobasso

Si sono disputati oggi tre match della diciannovesima giornata del massimo campionato femminile di basket. Sui parquet sono scese Faenza-Ragusa, Sesto San Giovanni-Roma e Milano-Campobasso. Ecco come è andata.

E-WORK FAENZA – PASSALACQUA RAGUSA 64-66

Parte forte la squadra di casa, che nei primi minuti gestisce un vantaggio minimo, obbligando però Ragusa sempre a inseguire, ma nel finale del primo quarto piazza un parziale di 11-2 e va al primo stop avanti 24-13. Non rallentano le padrone di casa, a caccia di punti salvezza, e anche nel secondo quarto ampliano il gap, anche se di poco, e si va all’intervallo sul 40-28. Cambia completamente musica e spartito Ragusa nel terzo quarto, dove la difesa blocca l’attacco di Faenza, mentre palla in mano le siciliane trovano un ritmo indemoniato e rimontano chiudendo il terzo quarto avanti 49-51. Prova Ragusa ad allungare a inizio ultimo quarto, ma questa volta è Faenza a reagire a rientrare in partita e si lotta punto a punto. Ma a 3 secondi manca la tripla del sorpasso Cvijanovic e vince Ragusa 64-66. Top scorer Marzia Tagliamento con 21 punti, mentre per Ragusa ci sono i 17 di Jasmine Thomas.

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI – OXYGEN ROMA BASKET 66-61

Dura un quarto la resistenza di Roma in casa della Geas Sesto San Giovanni, con le ospiti che nei primi 10 minuti riescono a restare in scia alle lombarde, che così devono accontentarsi di essere avanti al primo stop 22-19. Ma a inizio secondo quarto la Geas alza il ritmo, soprattutto per quel che riguarda la difesa, concedendo poco, ma nel finale reagisce Roma e si va al riposo lungo sul 36-31. Come nel secondo quarto, anche a inizio ripresa è la Geas Sesto San Giovanni a spingere sull’acceleratore e trovare la doppia cifra di vantaggio, ma come prima dell’intervallo, nella seconda parte del quarto sono le ospiti a salire in cattedra e si va all’ultimo stop sul 52-48. La Geas, però, gestisce il vantaggio ottenuto, allunga un po’, poi si limita a non permettere la rimonta a Roma e si impone 66-61. Top scorer Tinara Nicole Moore con 24 punti, mentre per Roma ci sono i 23 punti di Leia Dongue.

REPOWER SANGA MILANO – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 63-82

Prima metà di primo quarto che vede un grande equilibrio a Milano, ma nella seconda parte dei primi 10 minuti Campobasso mette in campo la propria superiorità e le ragazze ospiti allungano subito per il 14-23 con cui si va al primo stop. Secondo quarto con un parziale ben più equilibrato, ma Campobasso gestisce di fatto il vantaggio acquisito, mentre le ragazze del Sanga Milano non hanno la forza di ricucire e si va all’intervallo sul 32-42. Non cambia la musica nel terzo quarto, con Campobasso che mattone dopo mattone amplia il divario e va all’ultimo stop avanti 48-62. Alza bandiera bianca il Sanga Milano a inizio ultimo quarto e Campobasso può scappare via vincendo 63-82. Top scorer Helmi Cristina Tulonen con 22 punti, mentre in casa Campobasso ci sono i 21 di Miroslava Mistinova.