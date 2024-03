Basket femminile: Famila Schio sconfitto in gara-3 dei quarti, Praga va alle Final Four di Eurolega

Dopo Fenerbahce, CBK Mersin (Cukurova) e Villeneuve d’Ascq (a sorpresa), è l’USK Praga marchiato ZVVZ ad accedere alle Final Four di Eurolega femminile. Battuto in gara-3 il Famila Schio con il punteggio di 74-54, al termine di un match nel quale ha mostrato tutta la combinazione di grandi qualità sia individuali che di squadra, senza dimenticare il livello di parecchie fasi di gioco. Domina la partita Nyara Sabally con 19 punti, ma anche Ezi Magbegor si fa ben vedere con 14. Per Schio Dorka Juhasz a quota 15 e la coppia Guirantes-Parks che finisce con 5/25 dal campo.

Nelle fasi iniziali Schio riesce a sfruttare un gran fattore sorpresa e l’ottima vena di Juhasz, che praticamente da sola diventa un rebus per la difesa di casa. In poco più di tre minuti il Famila sale sul 4-11, ma non tarda a farsi sentire la voce delle padrone di casa, soprattutto con Ayayi che fa partire il recupero. In breve, controparziale dell’USK di 12-2 che vede Vyoralova mettere insieme il sorpasso sul 15-14 e poi 16-14. Bestagno firma la parità a quota 16, quella su cui si chiude il quarto d’apertura.

Reisingerova festeggia il ritorno con due punti che valgono il 16-18, ma qui Praga piazza uno strappo ferale. All’atto pratico, è Nyara Sabally che non concede scampo in nessun modo: difesa, movimenti in attacco, palle rubate, è in breve lei il motore di quel che diventa il 30-18 per le padrone di casa. Ci prova Sottana a scuotere le ospiti con la tripla a 2’23” dalla fine del quarto, Juhasz cerca di collaborare, ma a metà gara è 34-25.

Se il punteggio appare recuperabile, quest’apparenza la fa subito sparire l’USK con una qualità di gioco notevole. Altro parziale di 8-0, stavolta quasi tutto firmato Magbegor, e Famila in grande difficoltà anche perché mancano le due opzioni offensive principali, Guirantes e Parks. I tentativi di reazione ci sono, ma timidi e in arrivo soprattutto da Sivka e Bestagno, che tengono vive le speranze sul 50-38. Si va negli ultimi 10 minuti sul 54-42, che non è 55-42 solo perché Conde mette un piede sulla linea da tre sull’ultimo tiro.

La coppia Sabally-Hof decide di alzare ancora i giri a inizio ultimo periodo, ed è un chiaro segnale del fatto che, se c’erano idee di rimonta scledensi, questa versione di Praga non le consente. Il periodo finale diventa un forte atto di gestione dell’USK Praga, con Schio che non riesce più a tenere il passo e, alla fine, subisce anche il 74-54 che poi figura come risultato conclusivo.

ZVVZ USK PRAGA-BERETTA FAMILA SCHIO 74-54

PRAGA – Pribylova ne, Petlanova ne, Andelova ne, Cazorla*, Vorackova* 11, Conde* 11, Ayayi* 10, Vyoralova 2, Magbegor* 14, Hof 5, Sabally 19, Sipova ne. All. Hejkova

SCHIO – Juhasz* 15, Bestagno 5, Sottana 8, Sivka 2, Verona*, Guirantes* 10, Crippa, Parks* 7, Keys* 5, Penna ne, Reisingerova 2. All. Dikaioulakos