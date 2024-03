Basket: Varese espugna Nymburk e vede le semifinali di Europe Cup

Si è conclusa alla ČEZ Sportovní hala di Nymburk la sfida tra i padroni di casa, i Era Nymburk, e l’Itelyum Varese, match valido come partita d’andata dei quarti di finale di Europe Cup. I cechi si sono qualificati chiudendo al primo posto il girone M della seconda fase, con 4 vittorie e 2 sconfitte, mentre i lombardi sono arrivati secondi nel girone N, con 3 successi e 3 ko. Ecco come è andata.

Partenza con ritmi molto bassi a Nymburk, con le due squadre che faticano a rendersi pericolose in attacco. Così i primi cinque minuti si chiudono sul 6-6, con quattro punti di Moretti. Continuano gli errori, da un lato e dall’altro del parquet, con la difesa di Varese molto brava a rubare alcuni palloni pericolosi. E dopo quasi sette minuti di gioco, dalla lunetta Besson dà il primo vantaggio ai lombardi e dopo 10 minuti senza acuti si va al primo stop sul 16-16.

Continua a faticare in attacco Varese nella prima metà del secondo quarto, con una tripla di Mannion come unici punti per oltre 4 minuti di gioco. Ne approfittano solo parzialmente, però, i padroni di casa che toccano il +4, prima che un’altra tripla, questa volta di Besson, sblocchi i lombardi. Nymburk molto falloso, però, e quando Gabe Brown ruba un pallone arriva l’antisportivo di Jitaurious Gordon che vale il +2 per Varese. Sul finale del tempo arriva anche un fallo tecnico alla panchina ceca, per una netta gomitata subita da Mannion, che porta Varese sul +5, ma sulla sirena la tripla di Ondrej Sehnal manda le squadre al riposo sul 32-34 per i lombardi.

Il secondo tempo si apre con una tripla di Davide Moretti per il nuovo +5 di Varese, ma subito rispondono i padroni di casa da oltre l’arco. Un parziale di 6-0 per il Nymburk riporta avanti la squadra di casa in un match che continua ad avere percentuali molto basse al tiro. Un mini controparziale riporta la squadra di coach Bialaszewski sul +5. Ora Varese prova a cambiare marcia e a piazzare la prima fuga della partita, con la schiacciata di Skylar Spencer che vale il +8 a 3’30” dall’ultimo stop. Tanti gli errori di handling dei cechi, ma sbaglia molto anche la squadra ospite e il Nymburk torna sotto. Riallunga nel finale Varese che va all’ultimo stop avanti 48-57.

Prova a restare in partita la squadra di casa, anche se Varese risponde colpo su colpo ai tentativi di ricucire il break del Nymburk. E al 3’ due liberi di Tomas Woldetensae valgono la doppia cifra di vantaggio per Varese, che con Gabe Brown toccano anche il +13 a 5’30” dalla fine. Ora la squadra lombarda può provare a gestire il buon vantaggio accumulato, anche perché i cechi sembrano aver alzato bandiera bianca e non credere nella rimonta. Vince, così, Varese per 65-80 e vede le semifinali in attesa dalla sfida di ritorno dei quarti di finale. Top scorer per gli ospiti Davide Moretti con 18 punti, cui aggiunge anche 5 assist, seguito da Hugo Besson con 16 punti, cui aggiunge anche 6 assist, mentre in doppia cifra ci sono anche Nico Mannion, 12 punti e 6 assist per l’azzurro, e Gabe Brown con 10 punti.