ATP Santiago 2024, risultati 2 marzo: la finale sarà tra Alejandro Tabilo e Sebastian Baez

Tra la tarda serata di ieri e la notte italiana si sono giocate entrambe le semifinali del torneo di singolare maschile dell’ATP 250 di Santiago: sulla terra battuta cilena il tabellone, ormai orfano di italiani, vedrà sfidarsi per il titolo, in una finale tutta sudamericana, il padrone di casa Alejandro Tabilo e l’argentino Sebastian Baez.

Nella semifinale della parte alta del tabellone il padrone di casa cileno Alejandro Tabilo, numero 4 del seeding, rimonta e batte il qualificato francese Corentin Moutet con lo score di 4-6 6-4 7-5 in due ore e 33 minuti di gioco. Nel primo set i servizi dominano fino all’ottavo gioco, poi nel nono il transalpino centra il break ai vantaggi, va sul 5-4 e chiude con la battuta a disposizione sul 6-4. Nella seconda frazione c’è uno scambio di break in apertura, poi Moutet si salva dallo 0-40 nel quarto game. L’equilibrio dura fino al 4-4, infine Tabilo vince 8 dei seguenti 9 punti giocati e restituisce il 6-4. Nella partita decisiva Moutet vince 12 punti consecutivi e dall’1-2 vola sul 4-2, ma Tabilo centra il controbreak nell’ottavo game. Lo strappo decisivo, però, arriva nel dodicesimo gioco, quando il cileno ai vantaggi ottiene il successo per 7-5. A fare la differenza è la resa con la seconda di servizio, con Tabilo che si attesta al 61% e Moutet che si ferma al 37%.

Nel penultimo atto della parte bassa del main draw l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 2, liquida lo spagnolo Pedro Martinez col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. Nel primo set lo strappo decisivo arriva nel quinto game, col break a zero che spedisce l’argentino sul 3-2. Baez ha l’occasione per chiudere sul 6-3, ma la manca e nel decimo gioco deve annullare una chance per il controbreak prima di portare a casa la frazione per 6-4. Nella seconda partita Baez infila cinque giochi consecutivi dallo 0-1 e vola sul 5-1, sciupa l’occasione per il 6-1, ma poi ancora una volta, dopo aver annullato un break point, va a vincere sul 6-2. In questo caso è la resa sulla prima di servizio che indirizza il confronto: Baez mette a referto il 75%, mentre Martinez si ferma al 60%.

ATP 250 SANTIAGO – RISULTATI 2 MARZO

Alejandro Tabilo (Cile, 4) b. Corentin Moutet (Francia, Q) 4-6 6-4 7-5

Sebastian Baez (Argentina, 2) b. Pedro Martinez (Spagna) 6-4 6-2