ATP Acapulco 2024: Alex de Minaur è campione bis, Ruud sconfitto in finale

Alex de Minaur conquista per la seconda volta consecutiva il titolo all’ATP 500 di Acapulco. Dopo Tommy Paul lo scorso anno, a cadere contro l’australiano in finale è Casper Ruud. Il norvegese è costretto a cedere con un doppio 6-4 in un match che, ad ogni buon conto, è stato da ricordare in certa misura.

Fin dall’inizio de Minaur cerca di farsi valere sul servizio del suo avversario, trovando il break ai vantaggi già nel terzo gioco. Troppa la solidità dell’australiano quando va a battere, dato che cede appena cinque punti tra tutti quelli della fattispecie. E, nel complesso, non lascia mai Ruud tranquillo nell’opposta situazione: il 6-4 si spiega così.

Nel secondo parziale le cose cambiano, con il norvegese che riesce subito a procurarsi tre palle break ed è in grado di trasformare la terza. L’australiano, però, non ci pensa due volte a riprendersi subito il maltolto: ne nasce una lotta piuttosto interessante con diversi giochi che finiscono ai vantaggi. L’ultimo di essi è anche quello che, per la seconda volta, lancia de Minaur e gli consente poi di concludere (di nuovo) positivamente la sua campagna messicana. Il tutto per poi, nella premiazione, dichiarare che andrà difilato a San Diego per sostenere la sua fidanzata Katie Boulter, anche lei in finale nel 500 USA.

Per de Minaur si tratta dell’ottavo titolo in carriera su 16 finali giocate, che arriva mettendo insieme un gran numero di vincenti (27-8) se paragonato a un Ruud non proprio al massimo dell’attività in tal senso. Per i due ora il viaggio verso Indian Wells: l’uno per confermarsi, l’altro per proseguire il riscatto sul veloce.