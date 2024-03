Ranking ATP, corsa al n.2 tra Sinner e Alcaraz: le proiezioni a Indian Wells. Anche Medvedev in lizza

La rincorsa di Jannik Sinner verso il numero 2 del mondo è partita con lo scorso aggiornamento del ranking ATP, nel quale l’azzurro aveva confermato la terza posizione nella classifica mondiale, portandosi a -535 dalla seconda piazza: il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe concretizzarsi già al termine del torneo di Indian Wells. L’azzurro, in realtà, in California partirà da numero 2 virtuale del mondo, con 105 punti di margine su Carlos Alcaraz, mentre il vantaggio dell’italiano su Daniil Medvedev sarà di 795 punti. Anche il russo, dunque, sarà in corsa per il numero 2 ATP.

Per scalare un’altra posizione nel ranking ATP Sinner dovrà almeno eguagliare il risultato di Carlos Alcaraz se l’iberico dovesse arrivare in semifinale o in finale; arrivare agli ottavi qualora lo spagnolo dovesse poi fermarsi ai quarti; oppure nel caso in cui Sinner non dovesse arrivare agli ottavi, dovrà sperare che lo spagnolo non arrivi ai quarti. Alcaraz resterebbe secondo nel ranking in caso di vittoria ad Indian Wells.

Per restare davanti al russo, invece, per Sinner sarà sufficiente che Daniil Medvedev non vinca il torneo, oppure all’italiano basterà arrivare in semifinale, anche se il russo dovesse poi trionfare nell’ultimo atto. Infine non potrà essere in alcun modo insidiato il serbo Novak Djokovic, che resterà, in ogni caso numero 1 del mondo anche dopo Indian Wells.

RANKING ATP LIVE AL 2 MARZO

1 Novak Djokovic 9675

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 7715

RANKING ATP SENZA I PUNTI DI INDIAN WELLS 2023

1 Novak Djokovic 9675

2 Jannik Sinner 7910

3 Carlos Alcaraz 7805

4 Daniil Medvedev 7115

SINNER SUPERA ALCARAZ SE…

1) eguaglia il risultato dell’iberico nel caso in cui Alcaraz dovesse arrivare in semifinale o in finale;

2) arriva agli ottavi qualora lo spagnolo dovesse poi fermarsi ai quarti;

3) non arriva agli ottavi ma lo spagnolo non arriva ai quarti.

SINNER RESTA DAVANTI A MEDVEDEV SE…

1) il russo non vince il torneo;

2) arriva in semifinale.