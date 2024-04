L’eccellenza nel tennis di Jannik Sinner: dati su servizio, risposta e punti sotto pressione emblematici

Numeri non a caso. Sono tanti i dati a disposizione degli addetti ai lavori per valutare le prestazioni dei giocatori del circuito ATP. Queste statistiche sono utili per dare un significato rispetto a una tendenza che tutti hanno notato e ci si riferisce a Jannik Sinner. L’altoatesino, dal settembre scorso a oggi, ha messo insieme dei riscontri eccezionali, perfettamente sintetizzati da questo elenco:

42 vittorie e 3 sconfitte dal post US Open 2023 a oggi;

6 titoli in 10 tornei affrontati, ivi compresa la Coppa Davis;

22 vittorie nelle ultime 23 partite giocate nel 2024;

3 titoli nel 2024 (Australian Open, ATP500 Rotterdam, Masters1000 Miami);

11 vittorie e 2 sconfitte dal post US Open 2023 a oggi contro i tennisti della fascia “Top-5”;

La domanda è: come ha fatto Sinner a effettuare questo cambio di passo? Indubbiamente, la fiducia e la consapevolezza sono aumentate in quel torneo di Pechino, con le vittorie in successione contro Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz e soprattutto Daniil Medvedev, mai sconfitto prima della Finale in Cina.

Dal punto di vista tecnico, i miglioramenti sono rappresentati da alcuni valori molto interessanti. Prendendo in considerazione le ultime 52 settimane, il servizio è salito decisamente di colpi e il 76.9% dei punti vinti con la prima (5° in assoluto nel circuito) e il 57.3% con la seconda (1° nel circuito) la dicono lunga su come Jannik sia evoluto con il fondamentale. Numeri lusinghieri anche nella risposta con il 32.7% di punti vinti rispetto alla prima di servizio dell’avversario (5° nel circuito) e il 54.4% rispetto alla seconda (1° nel circuito, con la stessa percentuale di efficienza di Novak Djokovic).

Si parlava anche di aspetti mentali legati alla fiducia e si può affermare che nei punti ottenuti sotto pressione ci sia questa crescita notevolissima. Il riferimento è alla percentuale di palle break cancellate da Jannik, pari al 73.4%, di gran lunga il migliore del circuito in questo caso in esame.