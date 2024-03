WTA Miami 2024: cadono Swiatek e Gauff, si apre il tabellone. Rybakina e Pegula avanti

Giornata al di là del clamoroso, per buona misura, per quel che riguarda gli ottavi di finale del WTA 1000 di Miami, il quarto dell’anno. Vanno infatti fuori sia Iga Swiatek che Coco Gauff. La polacca, numero 1 del mondo, cede di fronte alla russa Ekaterina Alexandrova per 6-4 6-2, mentre per la beniamina di casa lo stop lo segna la francese Caroline Garcia, che ritrova una parte della forza dei giorni migliori per il 6-4 1-6 6-2 finale.

Ad affrontare Alexandrova ci sarà ora Jessica Pegula, che riesce a schivare l’ostacolo della connazionale Emma Navarro, tra le giocatrici più in forma (e in crescita) del 2024. Altro pronostico ribaltato più in basso: a sfidare Garcia, invece della rumena Sorana Cirstea, sarà l’americana Danielle Collins, in grado di rifilarle un 6-3 6-2 che non lascia particolare spazio a interpretazioni. Un bel modo, in breve, per dare una spinta all’ultimo anno da pro.

Posto il walkover col quale la greca Maria Sakkari avanza senza giocare per il ritiro della russa Anna Kalinskaya, ci sarà la supersfida con la kazaka Elena Rybakina, che viene a capo della mai semplice USA Madison Keys: l’ex campionessa di Wimbledon supera la finalista degli US Open 2017 per 6-3 7-5.

Non è troppo una sorpresa, invece, che Victoria Azarenka batta Katie Boulter, al di là di teste di serie e questioni di classifica. Ciò che si fa guardare è il modo in cui la bielorussa elimina la britannica: 7-5 6-1 e la sensazione che l’ex numero 1 del mondo abbia ancora chance importanti di portare a casa un torneo importante. Sfiderà ora la kazaka Yulia Putintseva, che riesce a dar seguito alla forma di Indian Wells e a battere l’ucraina Anhelina Kalinina per 6-4 7-6(5).

WTA MIAMI 2024: RISULTATI OTTAVI DI FINALE

Alexandrova [14]-Swiatek (POL) [1] 6-4 6-2

Pegula (USA) [5]-Navarro (USA) [20] 7-6(1) 6-3

Garcia (FRA) [23]-Gauff (USA) [3] 6-4 1-6 6-2

Collins (USA)-Cirstea (ROU) [19] 6-3 6-2

Sakkari (GRE) [7]-Kalinskaya [22] Walkover

Rybakina (KAZ) [4]-Keys (USA) [17] 6-3 7-5

Azarenka [27]-Boulter (GBR) [24] 7-5 6-1

Putintseva (KAZ)-Kalinina (UKR) [32] 6-4 7-6(5)