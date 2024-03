ATP Miami 2024: Flavio Cobolli lotta contro Norrie, ma cede al terzo set

Un coriaceo Flavio Cobolli si ferma al secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista romano è stato sconfitto dal britannico Cameron Norrie, numero 30 del seeding, in tre set con il punteggio di 7-5 6-7 6-2 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco. Cobolli ha dato tutto, arrivando nella terza frazione davvero a corto di energie, con Norrie che ha fatto valere anche la maggior esperienza, infilando la seconda vittoria consecutiva contro un italiano dopo quella ad Indian Wells contro Lorenzo Sonego.

Non sono bastati 14 ace a Cobolli, che ha commesso anche cinque doppi falli. Il romano paga sicuramente una bassa percentuale di prime in campo (48%) contro il 70% di Norrie, che ha chiuso anche con 11 ace. Sono 33 i vincenti del romano a fronte di 36 errori non forzati, mentre il britannico ha un saldo negativo tra vincenti ed errori (25 e 34).

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio, con Cobolli che piazza anche il game perfetto nel primo gioco al servizio (4 ace). Nell’ottavo game il romano si trova ad affrontare due palle break, ma le annulla entrambe con due ottime prime. Quando sembra sicuro il tie-break, Norrie si procura altre due palle break nel dodicesimo game e sulla seconda arriva l’errore di Cobolli, con il britannico che si prende il set sul 7-5.

Norrie difende una palla break in apertura di secondo set e poi strappa il servizio all’azzurro portandosi sul 2-0. Sembra finita ed invece Cobolli reagisce prontamente con il controbreak. Il romano poi vince un delicatissimo quarto game, annullando due ulteriori palle break con la prima e con un gran dritto. Norrie scappa ancora avanti di un break nell’ottavo gioco, ma Cobolli riesce ancora una volta a recuperare lo svantaggio, strappando il servizio sul 5-3 al britannico. Nel decimo game poi l’azzurro annulla anche due match point a Norrie e si va poi al tie-break, che viene vinto per 7-4 da Cobolli.

Nel terzo set le energie del numero 63 del mondo sono al lumicino. Il terzo game è durissimo e alla quarta occasione Norrie riesce a trova il break, complice anche il doppio fallo di Cobolli. Non si gioca praticamente più nei turni di servizio del britannico, mentre in quelli dell’azzurro c’è lotta e Norrie trova anche il secondo break nel settimo gioco, andando poi a chiudere sul 6-2.