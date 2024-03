ATP Marrakech, Fognini e Gigante al turno decisivo delle qualificazioni

Fabio Fognini ha esordito con una vittoria nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista italiano ha sconfitto il francese Mathias Bourgue con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 e ora se la dovrà vedere con l’austriaco Lucas Miedler nel match che metterà in palio l’accesso al tabellone principale sulla terra rossa della località marocchina.

Il numero 103 al mondo ha regolato il numero 276 del ranking ATP dominando il primo set e poi riuscendo a sventare una pericolosa palla break nel sesto gioco della settima frazione, prima di strappare il servizio al transalpino e chiudere i conti in due ore e sette minuti di gioco.

Matteo Gigante ha avuto la meglio sul padrone di casa Karim Bennani per 4-6, 6-4, 6-1: dopo aver perso il primo set vedendosi strappare il servizio per due volte, il numero 149 del mondo si è trovato sotto di un break nel secondo parziale ma è riuscito a rimontare, ha annullato un break point nel nono gioco e poi ha chiuso i conti prima di dominare la terza frazione. Prossima sfida con il tedesco Rudolf Molleker per entrare nel main draw.