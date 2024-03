ATP Indian Wells, Shelton si salva e minaccia Sinner. Fuori Rublev, Alcaraz spedito, Tsitsipas in ripresa

La parte bassa del tabellone di Indian Wells è ufficialmente agli ottavi di finale. Jannik Sinner, che ha battuto comodamente Jan-Lennard Struff, conosce il suo avversario: è Ben Shelton, che in una partita durissima riesce ad avere la meglio su Francisco Cerundolo al tiebreak del terzo set, guadagnandosi così il terzo confronto in carriera con il numero 3 al mondo.

In scioltezza contro Carlos Alcaraz, che sta sensibilmente migliorando la sua condizione fisica: lo spagnolo fa a fette Felix Auger-Aliassime che si piega per 6-2 6-3 senza riuscire mai a impensierirlo. Ora però ci sarà un brutto ricordo ad attenderlo: quello di Fabian Maroszan, che lo scorso anno a Roma stupì tutti battendo l’attuale numero 2 al mondo con una partita pazzesca. L’ungherese arriva agli ottavi strapazzando il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Sorpresa di giornata è il ko di Andrey Rublev: il russo alza bandiera bianca contro Jiri Lehecka, che si impone con un doppio 6-4. Per il ceco ci sarà Stefanos Tsitsipas, che ha avuto agilmente la meglio su Frances Tiafoe e passa all’attacco, con il greco che ha dunque la chance per poter rientrare in top 10.

A proposito di classifica, con questo ko Rublev può perdere il quinto posto in favore di Alexander Zverev, che ci mette un set per risolvere il rebus Tallon Griekspoor per poi chiudere i conti. Il tedesco avrà una bella sfida con Alex De Minaur, che ha un destino simile con Alexander Bubllik: fatica nel primo set, passeggiata di salute nel secondo.

ATP INDIAN WELLS, I RISULTATI DEL 10 MARZO

F. Maroszan b. T. Seyboth Wild 6-2 6-2

S. Tsitsipas b. F. Tiafoe 6-3 6-3

A. De Minaur b. A. Bublik 7-5 6-0

C. Alcaraz b. F. Auger-Aliassime 6-2 6-3

J. Sinner b. J-L. Struff 6-3 6-4

J. Lehecka b. A. Rublev 6-4 6-4

A. Zverev b. T. Griekspoor 7-6 6-3

B. Shelton b. F. Cerundolo 7-6 3-6 7-6