ATP Indian Wells, Paolo Bertolucci ha il suo favorito per lo scontro tra Sinner e Alcaraz

Non ci sono dubbi che lo scontro tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz fosse, dopo il sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells, il più atteso. Il livello espresso dal giocatore italiano e da quello spagnolo nei precedenti è sempre stato altissimo e lo spettacolo non è mai mancato sia in termini di intensità che di colpi di pregevole fattura.

Andrà in scena domani l’ottavo scontro della serie nel massimo circuito internazionale, il nono se si tiene conto anche della sfida del Challenger di Alicante del 2019. Considerando anche questa sfida datata, il bilancio dei precedenti è sul 4-4, mentre esclusivamente a livello ATP è in vantaggio Jannik, che ha vinto gli ultimi due incontri, ovvero le due semifinali a Miami e a Pechino.

Resta il fatto che l’ultima affermazione di Alcaraz risalga proprio a Indian Wells nel 2023 e sempre in semifinale. Vedremo, quindi, se Sinner riuscirà a spuntarla allungando la sua striscia di vittorie e portala a 20 consecutive (17 se si tiene conto solo del 2024). In palio non ci sarà solo l’approdo nell’atto conclusivo di un torneo molto prestigioso, ma la seconda piazza della classifica mondiale.

A pronunciarsi in merito a quel che accadrà è stato Paolo Bertolucci su X. Attraverso un post, l’ex grande tennista e attuale voce tecnica di Sky Sport si è espresso in questi termini: “Nessuna sottovalutazione! Match da 1X2. Gli ultimi sei mesi indicano Jannik Sinner leggermente favorito“.

Nessuna sottovalutazione! Match da 1X2. Gli ultimi 6 mesi indicano @janniksin leggermente favorito. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) March 15, 2024

Vedremo se il campo confermerà quest’idea, tenuto conto di quanto fatto per l’appunto dall’altoatesino nel periodo citato da Bertolucci, ma anche del tennis sciorinato da Alcaraz in California, su campi in cemento non così rapidi che possono favorirlo.