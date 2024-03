ATP Indian Wells, Lehecka l’ostacolo di Sinner ai quarti. Alcaraz-Zverev, sfida infinita

Jannik Sinner si scrolla da dosso lo spauracchio Shelton con autorità ed è ai quarti di finale del Masters1000 di Indian Wells. Obiettivo minimo raggiunto, o quasi, per il ragazzo di Sesto Pusteria, che sta puntando la semifinale che prevederebbe il duello generazionale con Carlos Alcaraz. Ma prima c’è un altro avversario da affrontare.

E la cabala in questo caso sorride al numero 3 del ranking mondiale. Sarà difatti Jiri Lehecka, numero 32 del seeding, che si staglierà di fronte a Sinner: il ceco ha strapazzato Stefanos Tsitsipas (che spreca così l’opportunità di rientrare in top 10) con il punteggio di 6-2 6-4 e dà seguito al suo momento dopo aver battuto Andrey Rublev al terzo turno. Tra di loro c’è un precedente, che però non viene conteggiato: erano gli ottavi di finale del Challenger di Ostrava 2019 e l’azzurro ebbe la meglio con un solido 6-4 6-2.

Tutto come previsto invece per l’altra partita dei quarti di finale, che vedrà affrontarsi Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev. L’iberico si è tolto una bella scimmia dalla spalla eliminando con un doppio 6-3 Fabian Marozsan, colui che lo scorso anno sorprese il mondo battendolo sul rosso di Roma. Stavolta però il numero 2 viaggia come un treno e arriva tra i migliori otto, così come il tedesco, che da lunedì prossimo sarà numero 5 al mondo, che ha dovuto faticare molto di più per avere la meglio su Alex De Minaur. Tra il tedesco e lo spagnolo sarà la nona sfida in carriera, con il bilancio in favore del primo per 5-3.

ATP INDIAN WELLS, I RISULTATI DEL 12 MARZO

J. Lehecka b. S. Tsitsipas 6-2 6-4

C. Alcaraz b. F. Maroszan 6-3 6-3

A. Zverev b. A. De Minaur 5-7 6-2 6-3

J. Sinner b. B. Shelton 7-6 6-1