ATP Indian Wells, c’è anche Fabio Fognini con una wild-card. Il tabellone dà una chance…

Un’occasione da sfruttare. Fabio Fognini ha avuto il piacere di essere invitato dagli organizzatori del Masters1000 di Indian Wells e di iniziare la sua avventura nel tabellone principale. Il ligure, grazie a una wild card, sarà quindi nel main draw, evitando le “Forche caudine” delle qualificazioni.

Il sorteggio gli è stato anche abbastanza “amico” perché sul suo cammino ci sarà al primo turno lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, non certo un giocatore che sul cemento è irresistibile. Certo, bisognerà capire quale sarà la versione di Fabio.

Se il tennista di Arma di Taggia dovesse stare bene, ha sicuramente il gioco per battere l’iberico, altrimenti tutto rischia di complicarsi. Nel caso in cui Fabio dovesse imporsi, avrebbe un altro incrocio non così impossibile, ovvero contro l’argentino Sebastian Baez. Quest’ultimo viene dai grandi successi dello swing sudamericano, conquistando i titoli a Rio de Janeiro e a Santiago. Tuttavia, parliamo di tornei sulla terra rossa e Baez, sul duro, non ha incantato in questa prima parte di stagione.

Fognini si trova inserito nello spicchio di tabellone di Taylor Frtiz e potrebbe essere lui l’eventuale rivale di terzo turno. Il tutto incastonato nell’ottavo di Holger Rune/Rafa Nadal/Lorenzo Musetti e nel quarto di Daniil Medvedev. In sostanza, di carne al fuoco ce n’è.