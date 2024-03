ATP Indian Wells, Carlos Alcaraz: “Non sapevo cosa fare dopo il primo set. Con Sinner in questo momento siamo alla pari”

Carlos Alcaraz torna a giocare una grande partita: probabilmente la miglior versione dello spagnolo da Wimbledon 2023 a questa parte per continuità e qualità. Questa versione è servita per interrompere la striscia di 19 vittorie consecutive di Jannik Sinner e qualificarsi per la finale del Masters 1000 di Indian Wells: bella rimonta del numero 2 del mondo che ha difeso la sua posizione in classifica con questo successo.

Queste le sue parole a caldo nell’intervista in campo: “Non sapevo bene che cosa fare dopo che ho preso il primo set. Ho cambiato la mia posizione in risposta, stando più lontano e provando a entrare nello scambio. Abbiamo giocato tanti scambi lunghi, all’inizio sbagliavo tanto. Contro Jannik non te lo puoi permettere“.

Ha aggiunto poi in conferenza stampa: “Ogni volta che affronto Jannik sono nervoso: so che devo giocare sempre al 100% se voglio batterlo. Non mi ha condizionato il fatto che fossi indietro negli scontri diretti, ero semplicemente motivato per batterlo in questa occasione. In questo momento penso che il nostro livello sia molto simile, siamo praticamente alla pari“.

Sulla rivalità con Sinner: “Abbiamo già giocato qualche volta e sappiamo come approcciare la partita dal punto di vista tattico, ogni volta lo sappiamo meglio rispetto al match precedente. Secondo me non abbiamo giocato a ritmo altissimo: in altre occasioni abbiamo tenuto una velocità più elevata. Ho percepito che abbiamo giocato in maniera diversa rispetto ad altri confronti“.