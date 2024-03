ATP Indian Wells 2024: Sonego e Fognini avanzano. Poker francese al secondo turno, buon esordio di Mensik

La pioggia ha rivoluzionato il programma della seconda giornata del Masters 1000 di Indian Wells, con tanti match che hanno subito interruzioni di molte ore e con altri che sono stati cancellati e rinviati. Una serata/nottata italiana che ha portato bene ai nostri portacolori, visto che sia Lorenzo Sonego sia Fabio Fognini hanno staccato il biglietto per il secondo turno sul cemento californiano.

Il piemontese ha fatto sua una sfida che si presentava decisamente complicata contro il serbo Miomir Kecmanovic, sconfitto in due set con il punteggio di 7-6 6-4. Adesso per Sonego ci sarà il match contro il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 28, ma è una partita che non vede l’azzurro troppo sfavorito e con tante possibilità di vincere anche questo incontro.

Complice anche un’interruzione di tre ore, Fabio Fognini ha illuminato la serata di Indian Wells con il successo in rimonta sullo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il ligure ha valorizzato al massimo la wild card concessa dagli organizzatori, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. Sul cammino del nativo di Arma di Taggia ci sarà la testa di serie n.19, l’argentino Sebastian Baez, reduce dall’ottima campagna sul rosso in Sud America, ma comunque avversario non impossibile per il ligure.

Anche Novak Djokovic ha conosciuto il suo prossimo avversario e sarà l’australiano Aleksandar Vukic, che ha superato in due set il giapponese Mochizuki con un duplice tie-break. Nel quadrante presidiato da Jannik Sinner ci sono da sottolineare le vittorie del croato Borna Coric in tre set sull’austriaco Sebastian Ofner (6-2 3-6 6-0) e soprattutto del giovane ceco Jakub Mensik, che ha piegato il sudcoreano Seong Chan Hong per 6-3 6-4 ed ora darà vita ad un super match con l’americano Ben Shelton.

Ottima vittoria da parte di Gael Monfils, che ha dominato contro l’australiano Max Purcell (6-1 6-2). Il tennis francese festeggia anche per le vittorie di Lucas Pouille, Corentin Lestienne e soprattutto Arthur Fils, che ha esordito battendo il portoghese Nuno Borges per 7-6 6-2. Da segnalare anche la sconfitta di Stan Wawrinka con il ceco Tomas Machac (7-6 4-6 6-2) ed anche quella dell’australiano Jordan Thompson, superato nettamente dal cinese Juncheng Shang per 6-2 6-3.

ATP INDIAN WELLS 2024 (8 MARZO)

Vukic (Aus) b. Mochizuki (Jpn) 7-6 7-6

Sonego (Ita) b. Kecmanovic (Srb) 7-6 6-4

Machac (Cze) b. Wawrinka (Sui) 7-6 4-6 6-2

Lestienne (Fra) b. Kudla (Usa) 3-6 6-2 6-4

Lajovic (Srb) b. Ruusuvuori (Fin) 7-5 6-2

Pouille (Fra) b. Altmaier (Ger) 6-4 6-3

Safiullin (Rus) b. Evans (Gbr) 6-1 5-7 6-2

Monfils (Fra) b. Purcell (Aus) 6-1 6-2

Mensik (Cze) b. Hong (Kor) 6-3 6-4

Coric (Cro) b. Ofner (Aut) 6-2 3-6 6-0

Michelsen (Usa) b. Munar (Esp) 6-2 6-3

Seyboth Wild (Bra) b. Wolf 6-2 6-1

Shang (Chn) b. Thompson (Aus) 6-2 6-3

Fils (Fra) b. Borges (Por) 7-6 6-2

Fognini (Ita) b. Zapata Miralles (Esp) 4-6 6-2 6-3

Kypson (Usa) b. Quinn (Usa) 6-1 7-6

Raonic (Can) b. Nagal (Ind) 6-3 6-3