ATP Indian Wells 2024: Sinner troverà Struff, Alcaraz cede un set ad Arnaldi. Bene Rublev e Zverev, Shelton soffre con Mensik

Si sono delineate le sfide del terzo turno nella parte bassa del tabellone del Masters 1000 di Indian Wells. Esordio eccezionale per Jannik Sinner, che ha lasciato appena tre game all’australiano Thanasi Kokkinakis. L’altoatesino ha regolato l’avversario con un perentorio 6-3 6-0 in un’ora e venti di gioco ed ora se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff, che è uscito vincitore da una pazzesca battaglia contro il croato Borna Coric. Dopo oltre tre ore il numero ventisei del mondo si è imposto in rimonta per 6-7 6-2 7-6, vincendo l’ultimo tie-break per 11-9.

Nello stesso spicchio di tabellone di Sinner (possibile avversario agli ottavi) avanzano anche Francisco Cerundolo e Ben Shelton. Tutto facile per l’argentino, che ha usufruito del ritiro del kazako Alexander Shevchenko nel secondo set; mentre l’americano ha vinto una sfida complicatissima con il giovane talento ceco Jakub Mensik, che si era portato anche avanti di un set prima di subire la rimonta di Shelton (4-6 6-3 6-4).

Tornando alle vicende di casa Italia, quello di Sinner è anche l’unico sorriso. Dopo i vari rinvii, Flavio Cobolli è riuscito a disputare il suo match di primo turno, ma il romano si è arreso allo spagnolo Roberto Carballes Baena con un duplice 6-4 dopo una prestazione opaca, ma anche con molti rimpianti per delle occasioni non sfruttate.

Matteo Arnaldi, invece, ha sognato per un set contro Carlos Alcaraz, prima di essere travolto dallo spagnolo. Il numero due del mondo si è infatti imposto con il punteggio di 6-7 6-0 6-1 sull’azzurro e nel terzo turno affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, che non ha avuto problemi nel battere il francese Corentin Lestienne per 6-4 6-1.

Buon esordio di altre alte teste di serie come Andrey Rublev ed Alexander Zverev. Il russo ha battuto 7-6 6-1 Andy Murray, mentre il tedesco ha sconfitto l’australiano Christopher O’Connell con un doppio 6-4.Tutto facile per il kazako Alexander Bublik, che ha battuto il cinese Shang per 6-4 6-1. Esce di scena, invece, il russo Karen Khachanov, numero quindici del seeding, battuto a sorpresa dal brasiliano Thiago Seyboth Wild per 6-1 7-5.

Lorenzo Musetti e Luca Nardi conoscono i loro avversari del secondo turno. Il toscano vivrà un match decisamente affascinante con il canadese Denis Shapovalov, che ha superato 6-1 6-4 l’olandese Botic Van de Zandschulp; mentre il marchigiano, entrato in tabellone direttamente al secondo turno come lucky loser dopo il ritiro dell’argentino Etcheverry, affronterà il cinese Zhizhen Zhang, che ha battuto l’americano Alexander Kovacevic in rimonta con il punteggio di 6-7 6-3 7-5 dopo due ore e mezza di gioco.

ATP INDIAN WELLS 2024 (9 MARZO)

Auger-Aliassime (Can) b. Lestienne (Fra) 6-4 6-1

De Minaur (Aus) b. Daniel (Jpn) 6-1 6-2

Sinner (Ita) b. Kokkinakis (Aus) 6-3 6-0

Cerundolo (Arg) b. Shevchenko (Kaz) 6-2 3-1 ret.

Zverev (Ger) b. O’Connell (Aus) 6-4 6-4

Zhang (Chn) b. Kovacevic (Usa) 6-7 6-3 7-5

Muller (Fra) b. Grenier (Fra) 7-6 7-5

Tabilo (Chi) b. Kotov (Rus) 4-6 6-3 7-5

Rublev (Rus) b. Murray (Gbr) 7-6 6-1

Shapovalov (Can) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-1 6-4

Tsitsipas (Gre) b. Pouille (Fra) 6-3 6-2

Carballes Baena (Esp) b. Cobolli (Ita) 6-4 6-4

Maroszan (Hun) b. Jarry (Chi) 3-6 7-5 6-4

Klein (Svk) b. Moreno de Alboran (Usa) 7-6 6-4

Shelton (Usa) b. Mensik (Cze) 4-6 6-3 6-4

Griekspoor (Ned) b. Hanfmann (Ger) 6-3 6-3

Lehecka (Cze) b. Nakashima (Usa) 3-6 6-3 6-4

Alcaraz (Esp) b. Arnaldi (Ita) 6-7 6-0 6-1

Bublik (Kaz) b. Shang (Chn) 6-4 6-1

Struff (Ger) b. Coric (Cro) 6-7 6-2 7-6

Seyboth Wild (Bra) b. Khachanov (Rus) 6-1 7-5

Tiafoe (Usa) b. Lajovic (Srb) 6-3 6-3