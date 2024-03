WTA Indian Wells 2024: Jabeur fuori a sorpresa, forfait Rybakina. Kerber sorprende Ostapenko, delle azzurre avanti solo Paolini

Finita una giornata quasi impossibile da veder terminare in quel di Indian Wells nel terzo WTA 1000 della stagione, dopo l’accoppiata Doha-Dubai. Recuperati i primi turni rimasti dal caos pioggia di ieri, si sono anche completati tutti i secondi turni della parte alta del tabellone.

In casa Italia si registrano buone nuove solo da Jasmine Paolini (netto 6-3 6-3 alla tedesca Tatjana Maria), mentre svanisce per Camila Giorgi la possibilità di incontrare Iga Swiatek (la polacca domina per 6-3 6-0 sull’USA Danielle Collins, ostica sì, ma dichiaratamente all’ultima stagione). A sconfiggerla la numero 26 del seeding, la ceca Linda Noskova, non più promessa, ma da chiamare già realtà. A livello di primo turno out anche Elisabetta Cocciaretto per mano di un’altra giocatrice rampante, l’americana Payton Stearns.

Il colpo a sorpresa di maggiore rilievo lo piazza Katie Volynets: la wild card americana estromette la tunisina Ons Jabeur, che in quattro tornei nel 2024 ha finora vinto appena due partite. Quello spicchio di tabellone è anche pieno di rumore, perché la danese Caroline Wozniacki, anche lei presente dietro invito, si fa valere eccome contro la croata Donna Vekic. C’è la possibilità teorica (in un eventuale terzo turno) di una sorta di revival degli Anni ’10 con Angelique Kerber: la tedesca, infatti, torna per la prima vera volta dal rientro a risplendere battendo la lettone Jelena Ostapenko in rimonta.

La giornata si caratterizza anche per il forfait a poche ore dal via di Elena Rybakina: per la kazaka problemi gastrointestinali. La sostituisce la lucky loser USA Kayla Day, poi battuta da un’altra giocatrice che aveva perso nell’ultimo turno delle qualificazioni, l’argentina Nadia Podoroska. Contro il pronostico anche il netto 7-5 6-1 della kazaka Yulia Putintseva sulla russa Ekaterina Alexandrova. Tutto finisce con Madison Keys e Hailey Baptiste che si danno battaglia fin quasi a mezzanotte, ed è la veterana USA a prevalere al tie-break del terzo set.

RISULTATI WTA INDIAN WELLS 2024

PRIMI TURNI

Yuan (CHN)-Gracheva (FRA) 6-4 6-1

Tomova (BUL)-Kenin (USA) 6-4 7-6(5)

Shnaider-Bogdan (ROU) 5-7 7-6(6) 6-3

Stearns (USA)-Cocciaretto (ITA) 6-3 6-2

SECONDI TURNI

Swiatek (POL) [1]-Collins (USA) 6-3 6-0

Noskova (CZE) [26]-Giorgi (ITA) 7-5 6-3

Keys (USA) [18]-Baptiste (USA) [Q] 6-4 4-6 7-6(4)

Putintseva (KAZ)-Alexandrova [15] 7-5 6-1

Kerber (GER) [PR]-Ostapenko (LAT) [10] 5-7 6-3 6-3

Kudermetova [17]-Hibino (JPN) [Q] 6-1 7-5

Wozniacki (DEN) [WC]-Vekic (CRO) [25] 7-6(5) 6-3

Volynets (USA) [WC]-Jabeur (TUN) [6] 6-4 6-4

Podoroska (ARG)-Day (USA) [LL] 7-6(3) 6-4

Potapova [28]-Bouzkova (CZE) 7-5 6-1

Kalinskaya [21]-Townsend (USA) [Q] 7-5 3-6 6-4

Paolini (ITA) [13]-Maria (GER) 6-3 6-3

Haddad Maia (BRA) [12]-Sramkova (SVK) [Q] 7-5 6-3

Pavlyuchenkova [22]-Parrizas Diaz (ESP) [Q] 6-3 6-1

Kostyuk (UKR) [31]-Hontama (JPN) [Q] 6-4 6-2

Vondrousova (CZE) [7]-Pera (USA) [Q] 6-0 6-2