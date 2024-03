WTA Indian Wells 2024: Jasmine Paolini non ha problemi con Tatjana Maria e vola al terzo turno

Vittoria piuttosto agevole per Jasmine Paolini all’esordio nel WTA 1000 di Indian Wells. La toscana, numero 13 del seeding, mette insieme un piuttosto rapido 6-3 6-3 nei confronti della tedesca ed ex semifinalista di Wimbledon Tatjana Maria, guadagnandosi così la terza sfida dell’anno con la russa Anna Kalinskaya (1-1 tra ottavi degli Australian Open e finale di Dubai).

Parte a spron battuto Paolini, che porta a casa otto dei primi nove punti e il break immediato. La condizione c’è e si vede, con la tedesca che si trova con qualche problematica nel tentativo di organizzarsi contro le trame tattiche e la pressione dell’italiana. Negli ultimi tre game, ad ogni modo, le due non tengono mai la battuta: alla fine va a tutto vantaggio dell’azzurra che porta a casa il 6-3.

Il secondo parziale inizia con, fondamentalmente, il canovaccio della fine del primo. E, ancora una volta, è Paolini a uscire vincitrice dalla sequenza di tre break consecutivi che la porta fin sul 3-1. Di lì, ad ogni modo, si innesca una lotta senza termine a ogni game, che quasi sempre risulta anche in ulteriori chance di togliersi la battuta a vicenda. Ci sono anche due match point mancati sul servizio di Maria, ma al terzo arriva la conclusione.

A fare la differenza sono in particolare due dati: il primo è legato alle prime in campo (66,1% Paolini, 43,3% Maria). Il secondo, invece, è una diretta conseguenza: con tante seconde, la tedesca fa 13/34 (38,4%) contro 13/20 (65%). E sono due 13 diversi che, parametrandoli alle prime entrate con annessi punti (e percentuali simili: 61,5%-57,7% per l’italiana), danno parecchie spiegazioni.