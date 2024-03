ATP Indian Wells 2024: sfuma la finale per Bolelli e Vavassori, Granollers e Zeballos all’ultimo atto

Finisce in semifinale il Masters 1000 di Indian Wells 2024 per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dopo aver battuto negli ottavi Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, Marcel Granollers e Horacio Zeballos sconfiggono anche l’altra coppia tutta italiana del tabellone. 4-6 7-6(7) [10-8] il punteggio finale a favore del duo ispano-argentino, che aspetta ora nell’ultimo atto i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz oppure l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic.

Il primo set inizia con le due coppie che, ognuna con i propri elementi, trovano il modo di tenere il servizio senza tanti problemi. Nel quinto gioco, però, è un grande Bolelli a determinare la svolta del parziale, con il break a 15 che arriva in maniera chiara e forte. Il bolognese, del resto, a rete ci mette il suo marchio. Ci sarebbe anche un’altra chance di allungo sul deciding point del settimo game, ma Zeballos se la gioca bene. I due azzurri, ad ogni modo, non concedono sconti nel prosieguo e archiviano il 6-4.

Nel secondo set, dopo altri tre giochi sostanzialmente tranquilli, arriva il momento di esaltazione di Zeballos. L’argentino infila una gran risposta di rovescio e poi un dritto che costruiscono il 3-1 chiuso da Granollers. Il controbreak arriva immediatamente, al culmine di un game nel quale si verifica uno scambio mozzafiato nei pressi della rete, e sono entrambi gli azzurri a dar spettacolo. C’è qualche momento di incertezza da ambo le parti, soprattutto nell’undicesimo gioco in cui il bolognese e Vavassori si spingono fino al deciding point, ma alla fine arriva il tie-break. Questo viene dominato dal duo ispano-argentino fino al 5-2, quando si disuniscono e fanno sì che i due italiani abbiano un match point dopo una prima vincente di Bolelli. Zeballos, però, non lascia scampo ed è grande protagonista di 4 degli ultimi 5 punti, quelli che allungano il match.

Il super tie-break segue per certi versi lo stesso andamento di quanto visto pochi minuti prima, con Granollers e Zeballos a guidare e Bolelli e Vavassori a rincorrere. Il bolognese prova a concretizzare il recupero fino al 6-6, ma è sempre l’argentino a spingere sull’acceleratore. Dei tre match point, è il terzo quello che va a segno con lo spagnolo che può esultare assieme al suo compagno. Una sconfitta per certa misura amara per Bolelli e Vavassori anche perché erano stati nove i punti in più vinti (79-70) nel corso del match. Quella che resta è la seconda posizione nella Race di doppio.