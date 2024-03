ATP Indian Wells, Tommy Paul spezza i sogni di Luca Nardi: azzurro ko in due set agli ottavi

Il sogno di Luca Nardi ad Indian Wells si spegne agli ottavi di finale. Non riesce il nuovo miracolo contro Tommy Paul: lo statunitense riesce a venire a capo della situazione, mandando ko il ragazzo marchigiano con il punteggio di 6-4 6-3 in 81 minuti. Una settimana comunque proficua per il giovane azzurro, che grazie a questi giorni inizialmente insperati, partiti con il ripescaggio dopo aver perso nel turno finale delle qualificazioni, entra finalmente in top 100 mondiale.

L’inizio della partita sembra promettere parecchie emozioni. Sono tre le palle break nei primi due giochi, due per lo statunitense e una per l’azzurro; Luca ha il sangue freddo giusto per annullare le due chance concesse, mentre mastica amaro per il dritto interlocutorio in rete nel secondo gioco. Sarà l’unica vera opportunità di tutta la partita.

L’equilibrio impera, Nardi gioca con la giusta dose di faccia tosta e nel settimo game annulla un’altra palla break con un bel cross di rovescio, ma due turni dopo il suo servizio si mette a fare le bizze. Tante, troppe seconde e Tommy Paul non si fa pregare giocando all’arrembaggio la sua palla break e sfruttandola. Servizio tenuto a zero e lo statunitense in camera la prima frazione in 41 minuti.

E l’essere sotto nel punteggio abbatte un po’ le velleità dell’azzurro, al contempo però consegna più sicurezze al numero 17 del tabellone. Il terzo game diventa uno spartiacque: Nardi è costretto ad annullare due palle break ma nella deve capitolare alla terza con il suo rovescio che finisce in corridoio. Lo statunitense va dritto come un fuso, lascia solo un piccolo spiraglio nel sesto gioco quando l’azzurro sale 15-30 ma la sua risposta nel quarto scambio si impenna sul nastro e muore nella sua metà campo. L’unica possibilità per rimontare, con la sfortuna che ci mette lo zampino, e Paul si incammina verso il successo prendendosi un altro break nel finale.

Narsdi è autore di una partita tutto sommato onesta, condizionata però da un mediocre rendimento sulla seconda di servizio, 11/27 e due doppi falli, che lo costringono a dover fronteggiare nove palle break. Paul ne concede solo una, nel suo primissimo turno in battuta, e chiude con un buonissimo 20-6 nel saldo vincenti-non forzati contro il 9-11 avversario.