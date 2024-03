ATP Indian Wells 2024: Rune salva un match point ed ora sfida Medvedev. Nardi si ferma con Paul, Ruud ai quarti

Il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells è definitivamente completo. Anche la parte alta del tabellone conosce i quattro che si giocheranno un posto nell’ultimo atto del torneo californiano. Finisce il sogno di uno straordinario Luca Nardi, sconfitto in due set dall’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-4 6-3. Il marchigiano saluta a testa altissima un torneo che gli ha svoltato la carriera, con l’incredibile impresa contro Novak Djokovic.

Adesso nei quarti di finale Paul se la vedrà con il norvegese Casper Ruud, uscito vincitore da una sfida durissima contro Gael Monfils. Il numero nove della classifica mondiale, infatti, si è imposto in rimonta contro il veterano transalpino, vincendo con il punteggio di 3-6 7-6 6-4 dopo una clamorosa battaglia di due ore e mezza di gioco.

Altra incredibile battaglia è quella tra Holger Rune e Taylor Fritz. Il danese salva anche un match point, prima di andare a chiudere la partita in suo favore in rimonta per 2-6 7-6 6-3 dopo due ore e venti di gioco. Sicuramente una vittoria molto importante per Rune, che sembra aver ritrovato un po’ di serenità dopo il ritorno al suo fianco del coach francese Patrick Mouratoglou.

Adesso per Rune ci sarà una sfida di altissimo livello con Daniil Medvedev. Il russo, dopo le mille fatiche contro Sebastian Korda, vive un match più tranquillo contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Il numero quattro del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco.

ATP INDIAN WELLS 2024 (14 MARZO)

Ruud (Nor) b. Monfils (Fra) 3-6 7-6 6-4

Paul (Usa) b. Nardi (Ita) 6-4 6-3

Medvedev (Rus) b. Dimitrov (Bul) 6-4 6-4

Rune (Den) b. Fritz (Usa) 2-6 7-6 6-3