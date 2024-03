ATP Indian Wells 2024: esordio di ottimo livello per Bolelli e Vavassori, battuti Nys e Zielinski

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per il secondo turno del torneo di doppio al Masters 1000 di Indian Wells. La coppia italiana supera quella formata dal monegasco Hugo Nys e dal polacco Jan Zielinski, numeri 3 della Race allo stato attuale, per 6-4 6-4 in un’ora e 17 minuti. Prossimi avversari di livello: le alternativa sono i francesi Ugo Humbert e Fabrice Martin e i numeri 8 del seeding, il britannico Jamie Murray (fratello di Andy) e il neozelandese Michael Venus.

Sull’1-1 uno smash da fondo messo malamente in rete da Zielinski provoca il primo deciding point, sul quale la risposta incrociata di Bolelli è appena larga. Ancora sul 3-3 i due azzurri riescono a mettere pressione fino al 30-30, poi, sul 40-30, arrivano due doppi falli di fila del polacco che significano (auto)break. Sul servizio di Vavassori, però, si scatena Nys in risposta e, insieme agli errori di Bolelli a rete, questo fa la differenza: controbreak a 30. Il bolognese, però, si riscatta subito dopo ed è parte fondamentale nel togliere la battuta a zero al monegasco. Basta davvero poco tempo per portare il parziale a casa.

Il secondo set inizia con Zielinski che commette un altro doppio fallo sul 30-30: palla break, risposta di rovescio lungolinea di Vavassori ed è break. Sul 2-0 il torinese, praticamente da solo, costringe la coppia avversaria a un altro deciding point, sul quale però non arriva l’ulteriore allungo. Il duo tricolore, da quel momento in avanti, non riscontra neanche l’ombra di un problema, andando così a qualificarsi in tutta tranquillità per il secondo turno.

Come esordio per i due italiani non c’è male soprattutto considerando che il dato di prime in campo supera l’80% contro il poco più del 60% da parte della coppia avversaria. Un match, questo, che ne conferma le ottime ambizioni non soltanto in terra californiana.