ATP Indian Wells, Luca Nardi: “Sfida a Djokovic un’emozione speciale. Ho approfittato dell’occasione”

Luca Nardi ha saputo sfruttare la buona sorte che gli è stata data in dono: il pesarese è stato ripescato come terzo lucky loser nel Masters 1000 di Indian Wells al posto di Tomas Martin Etcheverry, ha ereditato la testa di serie dell’argentino, è partito dal secondo turno e ha battuto Zhizhen Zhang per guadagnarsi una sfida da sogno contro il numero 1 del mondo Novak Djokovic.

Il classe 2003 marchigiano ha ammesso di pensare già a questa possibilità prima del match contro il cinese, vinto con il punteggio di 6-3, 3-6 6-3: “Djokovic? Sarà un’emozione speciale misurarmi con il numero 1 del mondo, sul Centrale di un torneo prestigioso come questo. Cercherò di godermi al massimo questa esperienza e vedremo come andrà…”

Ha aggiunto sull’opportunità di giocarsi direttamente il secondo turno: “Sono davvero contento di essere riuscito ad approfittare dell’opportunità che mi ha concesso la buona sorte. Sono comunque consapevole che devo migliorare tanto come continuità di rendimento per riuscire ad esprimere sempre un alto livello di gioco ed essere meno altalenante in campo“.