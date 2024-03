ATP Acapulco 2024, Ruud e de Minaur si giocheranno il titolo

Casper Ruud e Alex de Minaur si giocheranno il titolo nell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Due semifinali intense e ricche di emozioni, che hanno regalato sprazzi di grande tennis e hanno emesso questi verdetti.

Ruud ha battuto Holger Rune in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 in poco meno di due ore e mezza di gioco. Per il norvegese si tratta della prima finale in carriera in un ATP 500 e domani avrà una grande occasione per vincere il suo primo titolo in carriera di categoria superiore al “250”, dopo che ha già giocato finale Slam, alle ATP Finals e “1000”.

Una versione particolarmente brillante del giocatore di Oslo quella che abbiamo visto nelle ultime due settimane tra Los Cabos e Acapulco: la forte umidità non spaventa vista la grande preparazione atletica e le condizioni di gioco non velocissime lo favoriscono. Dopo un primo set spumeggiante giocato da Rune, la svolta è arrivata tra il terzo e il quarto game del secondo, quando il norvegese ha prima annullato tre palle break e poi ha piazzato il break. Nel terzo non si è più seguita una logica, con break e contro-break continui nella parte centrale del set, ma Ruud ha saputo rimontare da 2-4 15-40.

Di fronte ci sarà il campione in carica Alex de Minaur che ha superato Jack Draper 6-3 2-6 4-0 prima che il britannico si sia arreso per i soliti problemi fisici. Lo scorso anno l’australiano era riuscito a resistere in mezzo alla moria tra semifinale e finale, con tutti i giocatori che ebbero crampi o malesseri eccetto lui. Il demone di Sydney si conferma resistente a qualsiasi condizione e conquista così la seconda finale ATP 500 in tre settimane dopo quella persa a Rotterdam contro Jannik Sinner.

ATP ACAPULCO 2024 – RISULTATI 1° MARZO

Alex de Minaur (3) b. Jack Draper 6-3 2-6 4-0 rit.

Casper Ruud (6) b. Holger Rune (2) 3-6 6-3 6-4