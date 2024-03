Atletica, Zaynab Dosso si consacra: “Crederci è bello, realizzarlo è indescrivibile. Non mi tolgo la bandiera”

Quarta medaglia complessiva per l’Italia ai Mondiali indoor 2024 di atletica leggera: nei 60 metri piani femminili il bronzo lo arpiona Zaynab Dosso, che chiude in 7″05, alle spalle della rappresentante di Santa Lucia Julien Alfred, la quale eguaglia la miglior prestazione mondiale stagionale in 6″98, e della polacca Ewa Swoboda, seconda in 7″00.

Lacrime copiose ai microfoni di Rai Sport: “Crederci è bello, realizzarlo è davvero incredibile. Sono senza parole, è uno sfogo, è un pianto di gioia, ovviamente. Quando lavori tanto e raccogli il frutto del tuo lavoro, ti lascia senza parole. Pazzesco, domani realizzerò“.

Il tricolore dà una marcia in più a Dosso: “Non voglio più togliermi di dosso questa bandiera. Quando ho visto Simonelli mi sono detta che dovevo portare anch’io qualcosa a casa, mi sono detta che dovevo uscire di pista fiera di me stessa. E’ un’Italia che sogna in grande: adesso si mettono sul tavolo carte pesanti“.