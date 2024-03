Atletica, Zaynab Dosso spedisce in orbita lo sprint azzurro: magico bronzo ai Mondiali Indoor!

Zaynab Dosso ha conquistato una brillante medaglia di bronzo sui 60 metri ai Mondiali Indoor. La prima italiana di tutti i tempi in grado di qualificarsi all’atto conclusivo della rassegna iridata in sala nella velocità pura ha saputo anche salire di forza sul podio. L’azzurra è uscita molto bene dai blocchi di partenza ed era davanti a metà gara, ma poi all’interno ha subito il sorpasso delle due grandi favorite della vigilia ovvero Julien Alfred da Saint Lucia (6.98, eguagliata la miglior prestazione mondiale stagionale) e la polacca Ewa Swoboda (7.00, in semifinale si era espressa in 6.98).

La nostra portacolori è stata brava in accelerazione, ma le è mancato qualcosa sul lanciato per tenere testa alle due avversarie dirette e ha chiuso con il tempo di 7.05. La 24enne emiliana si è fermata a tre centesimi dal record nazionale siglato un mese fa a Torun e ha regalato all’Italia la quarta medaglia di questa kermesse dopo gli argenti di Lorenzo Simonelli (60 ostacoli) e Mattia Furlani (salto in lungo) e il bronzo di Leonardo Fabbri (getto del peso). Eguagliato così il record di allori del 1993 (1 argento e 3 bronzi), domani toccherà a Larissa Iapichino e Catalin Tecuceanu provare a superarlo.

L’Italia torna sul podio iridato dello sprint al coperto dopo l’apoteosi di Marcell Jacobs nel 2022, quando festeggiò da Campione Olimpico surclassando Christian Coleman. Zaynab Dosso ha confermato la propria caratura internazionale e ha raccolto i frutti dell’intenso lavoro invernale, ma ora bisognerà guardare ai 100 metri all’aperto: al momento detiene il record nazionale in condivisione con Manuela Levorato (11.14), il sogno è quello di scendere sotto il muro degli undici secondi e provare a qualificarsi alla finale delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Zaynab Dosso ha battuto di misura la neozelandese Zoe Hobbs (7.06, record oceanico) e la statunitense Mikiah Brisco (7.08). La quotatissima statunitense Aleia Hobbs, che aveva vinto la semifinale con un centesimo di vantaggio su Dosso, si è infortunata prima del via: ha accusato un dolore alla gamba proprio mentre si apprestava a salire sul blocco di partenza e ha dovuto lasciare la pista.