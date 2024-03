Atletica, svelato il percorso della mezza maratona degli Europei: spettacolo per le vie di Roma

Svelato il percorso della mezza maratona agli Europei 2024 di atletica leggera, che si disputeranno a Roma dal 7 al 12 giugno. Gli organizzatori hanno reso noto il tracciato della 21,097 km che si disputerà nella capitale tra poco più di due mesi (ricordiamo che, in anno olimpico, non si corre la maratona in campo continentale). La mezza maratona di Roma 2024 è in programma domenica 9 giugno (gli uomini scatteranno alle ore 09.00, le donne alle ore 09.30) e partirà dai Foro Imperiali.

Il percorso toccherà alcuni luoghi iconici, costeggiando l’Altare della Patria a Piazza Venezia, per poi attraversare Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Navona, puntare Castel Sant’Angelo e San Pietro, prima di spostarsi verso Piazza Mazzini e raggiungere Lungotevere Guglielmo Oberdan. Dopo i primi sei chilometri si entrerà in un circuito di 4,1 km da ripetere per tre volte, passando davanti al Ponte della Musica e attraversando il Tevere su Ponte Duca D’Aosta.

Il tratto finale si correrà all’interno del Parco del Foro Italico, con arrivo dentro lo Stadio Olimpico. Dopo diciotto anni, infatti, la prova su strada si concluderà dentro all’impianto principale: l’ultima volta fu a Goteborg, quando si impose il nostro Stefano Baldini. Tra gli atleti più attesi spiccano i primatisti italiani Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk.