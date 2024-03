Atletica, Marcell Jacobs non torna in Italia per il raduno di staffette. Il lavoro negli USA e i prossimi appuntamenti

Marcell Jacobs non prenderà parte al raduno di staffette convocato da Filippo Di Mulo. Il Campione Olimpico dei 100 metri, pedina fondamentale del trionfo della 4×100 ai Giochi di Tokyo 2020 e dell’argento agli ultimi Mondiali, non si unirà al gruppo azzurro per la settimana di lavoro prevista al Paolo Rosi di Roma dal 18 al 23 marzo. Un’assenza che fa naturalmente notizia, ma che non apre assolutamente un caso: l’azzurro si sta allenando negli USA e comprensibilmente si è deciso di non tornare in Italia per una finestra di sei giorni.

Marcell Jacobs proseguirà il proprio lavoro in California e tornerà a fornire il proprio supporto all’Italia in occasione delle World Relays, ovvero il Mondiale di staffette previsto a Nassau (Bahamas) nel weekend del 4-5 maggio. In quell’occasione il quartetto tricolore inseguirà la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, comunque nei fatti già al sicuro considerando il secondo tempo nel ranking. Il fuoriclasse di Desenzano del Garda troverà i propri compagni in occasione del raduno di Miami previsto proprio alla vigilia dei Mondiali di staffetta.

A Roma si ritroveranno gli altri Campioni Olimpici, ovvero Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Saranno affiancati dal convincente Chituru Ali (finalista sui 60 metri ai recenti Mondiali Indoor), Lorenzo Simonelli (argento iridato in sala sui 60 ostacoli, ma molto interessante anche sui piani), Roberto Rigali (argento con la 4×100 agli ultimi Mondiali), Samuele Ceccarelli (Campione d’Europa sui 60 metri, ma reduce da un pessimo inverno da fresco di cambio allenatore), Marco Ricci e Matteo Melluzzo.