Atletica, Giada Carmassi si ferma in semifinale nei 60 ostacoli: “Diversi errori, ma sono comunque felice del mio Mondiale”

Giada Carmassi non riesce a replicare la splendida prestazione sfornata stamattina in batteria e viene eliminata in semifinale sui 60 ostacoli ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Glasgow. La friulana, reduce dal suo nuovo record personale in 8.03, ha pasticciato un po’ troppo stasera sin dalla partenza chiudendo in settima posizione la terza semifinale con un modesto 8.27 e mancando quindi il pass per la finale.

“Purtroppo ci sono stati diversi errori. La partenza non è stata ottima e ho perso addirittura un appoggio, poi mi sono abbassata molto e di conseguenza ho fatto male il primo ostacolo. A quel punto ho cercato di recuperare e mi sono pure colpita con l’olandese accanto, quindi ci sono stati un po’ di problemi. Comunque va bene, non importa, sono felicissima di questo Mondiale nonostante tutto“, racconta la 29enne azzurra.

“Mi porto a casa tanta consapevolezza e sicuramente questo risultato in ottica outdoor mi servirà tantissimo. Quest’estate ci sono degli appuntamenti molto importanti, soprattutto gli Europei in cui punto a fare molto bene. Ci vediamo quest’estate sui 100 ostacoli“, prosegue Carmassi ai microfoni di Rai Sport proiettandosi verso la stagione all’aperto.