Atletica, Francesco Fortunato e Nicole Colombi vincono i Campionati Italiani nel giorno del record di Stano

Massimo Stano ha firmato il nuovo record italiano nella 20 km di marcia, firmando un rilevante 1h17:26 nella Classica di Taicang. Poche ore dopo il grande riscontro cronometrico firmato dal Campione Olimpico in Cina, si sono disputati i Campionati Italiani proprio in quella specialità.

Sulle strade di Frosinone si è imposto Francesco Fortunato, con il tempo di 1h:22.15. Cinque minuti sopra al nuovo primato nazionale, ma semplicemente il 29enne pugliese non ha minimamente spinto visto che la concorrenza non poteva impensierirlo, il percorso era molto esigente e la mattinata era ventosa.

Il già vincitore della gara degli ultimi Europei a squadre ha messo le mani sul quarto tricolore sulla distanza (il secondo consecutivo), dopo che due settimane fa si era imposto sui 5000 indoor agli Assoluti di Ancona. Alle sue spalle Riccardo Orsoni (1h22:50, personale) e Michele Antonelli (1h23:04).

Tra le donne, invece, prima affermazione in questa specialità per Nicole Colombi in 1h34:03, dopo aver già fatto festa nelle passate stagioni tra 10 km e 50 km. Distanziate Eleonora Dominici (1h35:02) e Federica Curiazzi (1h36:32), mentre Alexandrina Mihai non ha completato la prova. Era presente Antonella Palmisano, Campionessa Olimpica, nel ruolo di madrina.