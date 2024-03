Atletica, Federica Del Buono avvicina il record italiano di Nadia Battocletti: 10 km di sostanza in Spagna

Federica Del Buono si è distinta sui dieci chilometri a Laredo (Spagna), tagliando il traguardo in quarta posizione con il tempo di 31:41. La 29enne vicentina ha demolito il personale di 33:04 risalente al 2015 e ha confermato la buona forma dopo un inverno confortante, caratterizzato soprattutto dal secondo posto agli Assoluti Indoor sui 3000 metri (8:48.93) e dalla seconda piazza ai Campionati Italiani di Cross.

La carabiniera si è fermata ad appena cinque secondi dal record italiano di Nadia Battocletti (31:36 nel 2023) e sembra sempre più proiettata verso le distanze più lunghe all’aperto, dopo i buoni risultati ottenuti sui 1500 metri nella prima parte della carriera (su tutti il bronzo agli Europei in sala nel 2015).

La gara in terra iberica, inserita come Label Road Race nel calendario World Athletics, è stata vinta dalla tedesca Kostanze Klosterhalfen. La Campionessa d’Europa dei 5.000 metri si è imposta in 31:07, davanti alla keniana Purity Kajuju Gitonga (31:24) e alla spagnola Irene Sanchez-Escribano (31:35). Sul fronte maschile, invece, l’etiope Yomif Kejelcha si è imposto in 26:37 (a 13 secondi dal record del mondo detenuto dal keniano Rhonex Kipruto) davanti all’ugandese Joshua Cheptegei (26:53 per il due volte iridato dei 10.000 metri e oro olimpico sui 5.000 metri) e al connazionale Addisu Yihune (27:28).