Atletica, Chituru Ali con il primatista mondiale nella semifinale dei Mondiali! Avversari, corsia, orario

Chituru Ali si è qualificato di forza alle semifinali dei 60 metri ai Mondiali Indoor, vincendo la propria batteria con il tempo di 6.59 (due centesimi peggio del proprio personale siglato due settimane fa agli Assoluti). Il velocista italiano tornerà in pista questa sera alle ore 20.45, inserito nella prima delle tre semifinali. Il 24enne comasco correrà in corsia 6, con il sogno di staccare il biglietto per l’atto conclusivo che incoronerà l’uomo più veloce in sala. I primi due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio passeranno il turno.

Un posto è nei fatti già prenotato dallo statunitense Christian Coleman, primastista mondiale (6.34) che danzerà in corsia 4. Sarà lotta per chiudere alle sue spalle e Chituru Ali dovrà vedersela soprattutto con tre rivali: lo svedese Henrik Larsson (bronzo agli Europei 2023, 6.59 in stagione e 6.53 di personale, corsia 5), il danese Simon Hasen (primato di 6.58 siglato in inverno, corsia 3) e il francese Jeff Erius (crono di 6.58 corso di recente, corsia 7). Non andranno comunque sottovalutati l’austriaco Markus Fuchs (6.60, corsia 1), lo sloveno Anej Curin Prapotnik (6.64, corsia 2) e lo spagnolo Sergio Lopez (6.64, corsia 8).

La terza semifinale è di fuoco con lo statunitense Noah Lyles (corsia 6 per il Campione del Mondo di 100 e 200 metri), il liberiano Emmanuel Matadi (6.53) e il keniano Ferdinand Omanyala (6.51). Nella seconda spiccano il giamaicano Ackeem Blake (6.45 in stagione), il camerunense Emmanuel Eseme (6.54) e lo slovacco Jan Volko (6.59 di recente).

A CHE ORA LA SEMIFINALE DI CHITURU ALI

Venerdì 1° marzo, ore 20.45.

SEMIFINALE 60 METRI CON CHITURU ALI AI MONDIALI INDOOR: CORSIE E AVVERSARI

1. Markus Fuchs (Austria, 6.59 di personale, 6.60 di stagionale)

2. Anej Curin Prapotnik (Slovenia, 6.64, 6.64)

3. Simon Hansen (Danimarca, 6.58, 6.58)

4. Christian Coleman (USA, 6.34, 6.44)

5. Henrik Larsson (Svezia, 6.53, 6.59)

6. Chituru Ali (Italia, 6.57, 6.57)

7. Jeff Erius (Francia, 6.58, 6.58)

8. Sergio Lopez (Spagna, 6.64, 6.64)

COME VEDERE LA SEMIFINALE DI CHITURU ALI IN TV E STREAMING.

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.