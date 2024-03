Atletica, chi sta correndo più veloce sui 100 metri? In attesa di Marcell Jacobs e del primo sub 10 secondi

La stagione all’aperto è appena incominciata, ma si sono già mossi i primi passi sui 100 metri. Il grande big sceso già in pista in questa prima parte della bella stagione è stato lo statunitense Fred Kerley. Il Campione del Mondo 2022, nonché argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle del nostro Marcell Jacobs, si è espresso in 10.03 a Coral Gables (Florida, USA), sfruttando un vento favorevole pari a 1,9 m/s. Una brezza alle spalle ai limiti del consentito dal regolamento, ma che non gli ha permesso di sfondare il muro dei 10 secondi.

Si attende ancora il prim sub 10” dell’annata agonistica, intanto quella siglata il 16 marzo è la miglior prestazione mondiale stagionale, a precededere l’olandese Taymir Burnet (10.09 il 14 febbraio a Potcheftsroom, Sudafrica) e l’altro statunitense Kalen Walker (10.09 il 16 marzo a Tampa, USA). Negli ultimi giorni c’è stato un inserimento in top-10: è quello del camerunense Emmanuel Eseme, che ha vinto gli African Games ad Accra (Ghana) con il crono di 10.14, con un vento contrario di 0,8 m/s.

C’è grande attesa per rivedere all’opera Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020, trasferitosi negli USA dopo una stagione difficile a causa di alcuni problemi fisici, gareggerà già a aprile negli States e poi andrà alle Bahamas per dare manforte all’Italia alle World Relays, i Mondiali di staffette che qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Grande attesa anche per Noah Lyles, Campione del Mondo di 100 e 200 metri, per l’altro statunitense Christian Colemann e per tutti gli altri big del circuito.

LISTA MONDIALE STAGIONALE 100 METRI

1. Fred Kerley (USA) 10.03

2. Taymir Burnet (Paesi Bassi) 10.09

2. Kalen Walker (USA) 10.09

4. Emmanuel Ekanem Consider (Nigeria) 10.10

5. Andrew Hudson (Giamaica) 10.12

6. Claude Emmanuel Itongue Bogognie (Camerun) 10.13

7. Josephus Lyles (USA) 10.14

7. Emmanuel Eseme (Camerun) 10.14

9. Jacob Despard (Australia) 10.15

9. Joshua Azzopardi (Australia) 10.15

9. Alexander Colgan (Australia) 10.15

9. Nigel Ellis (Giamaica) 10.15