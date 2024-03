Atletica, Ayomide Folorunso: “Sarà bellissimo gareggiare agli Europei a Roma. Punto a migliorarmi”

Stagione ricca di appuntamenti per l’atletica internazionale. L’Italia, in netta crescita di squadra, è pronta a lanciarsi verso una super estate che vede prima gli Europei di Roma e poi le Olimpiadi di Parigi.

Tra le protagoniste attese c’è ovviamente anche Ayomide Folorunso, ventisettenne primatista italiana dei 400 ostacoli. Si giocherà sicuramente le sue possibilità: “Sarà bellissimo correre in casa, in uno stadio così bello come l’Olimpico. Già il Golden Gala è un appuntamento importantissimo per amici, familiari e tutti gli appassionati, figuriamoci gli Europei”.

E ancora: “L’atmosfera magica che troveremo ci spingerà a dare il massimo e ci darà l’opportunità di testarci a livello internazionale. Sarà un sogno”.

A cosa punta Ayo: “Il mio obiettivo non è mai cambiato. È migliorarmi sempre di più. Il desiderio, la preghiera che ho è che le difficoltà dell’anno scorso si risolvano. Sto lavorando per questo”.