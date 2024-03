Atletica, Ayomide Folorunso: “Ho interpretato i 400 metri come una sfida, orgogliosa del mio ruolo di capitana”

Sono andate in scena le batterie dei 400 metri donne dei Mondiali 2024 indoor di atletica leggera a Glasgow (Gran Bretagna). All’Emirates Arena nella quarta batteria era presente l’azzurra Ayomide Folorunso, inserita nella stessa heat della campionessa olandese, oro europeo l’anno scorso in questa specialità, Femke Bol, che quest’anno ha ottenuto il grande crono di 49.24 ed è primatista del mondo della distanza.

Correndo in una prima corsia non certo favorevole, c’è stato poco da fare per la capitana azzurra, al traguardo in 53.15, quarta della propria heat, diciottesima nel riepilogo generale. Dalla corsia esterna ha letteralmente ‘passeggiato’ Bol (52.00). Il migliori riscontro dell’overall è stata dell’altra esponente dei Paesi Bassi, Lieke Klaver (51.31).

“Ho interpretato questa gara come una sfida, visto che io sono specialista dei 400 ostacoli. Purtroppo la disposizione nelle corsie, in base al ranking, non mi è stato troppo favorevole. Probabilmente serviva una gara un po’ “suicida” per provare a passare il turno, visto che questo premiava solo le prime due, salvo passare dai ripescaggi“, le prime parole a caldo di Folorunso a RaiSport.

“Mi fa piacere di avere il ruolo di capitana, mi sento in dovere di fare sempre il meglio. C’è del rammarico perché ai 300 metri ho visto che c’era un po’ di spazio in cui infilarsi, ma poi la brasiliana Marinho mi ha chiusa e io non sono riuscita ad andare oltre il piazzamento. Sono convinta che questa Italia giovane e coraggiosa farà bene, in un percorso in cui vorremmo dare il 100% alle Olimpiadi di Parigi“, ha concluso l’azzurra.