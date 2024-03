Atletica, Elisa Coiro sfonda il muro dei 2 minuti: semifinale ai Mondiali col secondo tempo!

Eloisa Coiro si è resa protagonista di una splendida prestazione nelle batterie degli 800 metri ai Mondiali Indoor di atletica leggera, incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). L’azzurra ha infatti chiuso al secondo posto nella terza batteria con il tempo di 1:59.76, demolendo il proprio primato personale corso settimana scorsa a Madrid (2:01.50) e diventando la seconda italiana di sempre sui quattro giri di pista in sala (seconda azzurra di sempre a scendere sotto il muro dei due minuti), a mezzo secondo dal record nazionale siglato da Elisa Cusma il 15 febbraio 2009 (1:59.25 a Karlsruhe).

L’allieva di Emilio De Bonis, che vanta un personale all’aperto di 1:59.61 su questa distanza, si è così qualificata alle semifinali di domani. La 23enne romana, allenata da Emilio De Bonis, lo scorso anno semifinalista ai Mondiali all’aperto, è rimasta sempre in scia alla quotata britannica Jemma Reekie (prima in 1:59.45). Dopo aver fatto sfogare la brasiliana Flavia Maria De Lima nei primi due giri, Eloisa Coiro e Jemma Reekie hanno ripreso la testa della corsa e progressivamente hanno distanziato la spagnola Lorea Ibarzabal (terza in 2:00.56). Sul rettilineo finale la nostra portacolori ha provato anche a uscire per mettere la testa davanti a una delle pretendenti al podio.

Il miglior tempo della sessione è stato firmato proprio da Reekie, Eloisa Coiro avanza con il secondo tempo del turno. Terzo crono condiviso per le etiopi Habitam Alemu (2:00.50) e Tsige Duguma (2:00.50). Spicca l’inattesa eliminazione della quotata britannica Isabelle Boffey, una delle favorite della vigilia e soltanto quarta nella quinta batteria (2:02.81).