Atletica, Ayomide Folorunso eliminata in batteria nei 400 metri ai Mondiali indoor di Glasgow

Si ferma al primo turno il percorso di Ayomide Folorunso nei 400 metri ai Campionati Mondiali indoor 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento alla Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). L’emiliana non è riuscita a qualificarsi per le semifinali, attestandosi al quarto posto nella sua heat e firmando il 18° crono assoluto nel riepilogo generale.

La primatista italiana dei 400 ostacoli è stata sicuramente sfavorita dalla corsia interna (la 1), ritrovandosi poi intruppata in fondo al gruppo nel secondo giro e non trovando spazio per sorpassare le avversarie dirette e prendere il riferimento in pista della fuoriclasse olandese Femke Bol, che ha dominato in scioltezza la quarta batteria dalla corsia esterna in 52.00.

Folorunso non è andata oltre un 53.15 (in stagione aveva corso in 52.95), chiudendo alle spalle della giamaicana Charokee Young (terza con 53.04) e della statunitense Alexis Holmes (seconda e qualificata in semifinale con 52.53). Il miglior tempo assoluto delle batterie è stato ottenuto nella seconda heat dalla neerlandese Lieke Klaver in 51.31.