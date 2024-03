ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il ventisettesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi venerdì 1 marzo alla Ldlc Arena di Lione – inizio del match alle ore 20.00 – contro i francesi del Villeurbanne nel match valido per la ventisettesima giornata della regular season 2023-2024.

La stagione dell’Olimpia è complicata e il ko nella finale di Coppa Italia non ha aiutato l’ambiente, che vede quest’anno sempre più a rischio fallimento. I playoff di Eurolega sono appesi a un filo e la sfida di questa sera a Lione è fondamentale per tenere Melli e compagni ancora in corsa, con un ko che attesterebbe l’addio ai play-in e, di fatto, consegnerebbe la stagione 2023/24 nel reparto fallimenti.

Con il Villeurbanne, dunque, Messina dovrà trovare le soluzioni per conquistare un successo e continuare a sperare. Non sarà facile, perché Milano in questi mesi ha faticato a trovare la quadra in Europa, dove il mantra difensivo del tecnico biancorosso sembra non bastare per essere competitivi.

Guarda Villeurbanne-Olimpia Milano di Eurolega su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Palla a due che verrà alzata alla Ldlc Arena di Lione alle ore 20:00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO VILLEURBANNE-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Venerdi 1 marzo

Ore 20:00 Ldlc Asvel Villeurbanne – EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA VILLEURBANNE-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport