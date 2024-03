Calendario sci di fondo oggi, team sprint Lahti 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Torna in scena il particolare formato, di recente istituzione, della team sprint. E lo fa a Lahti, teatro di questo nuovo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo che attrarrà una larga parte degli appassionati di una certa fetta del circo bianco.

Ricordiamo come bisogna interpretare la situazione. Inizialmente, vengono mandati sul tracciato separatamente i due componenti di ogni team. La somma dei migliori dieci tempi porterà altrettante accoppiate all’ultimo atto, il che determinerà poi la vittoria finale in una competizione corpo a corpo. L’Italia nutre buone speranze con la coppia Elia Barp-Federico Pellegrino, anche se non avvantaggia particolarmente il classico.

La Team Sprint di Coppa del Mondo di Lahti si terrà oggi dalle 13:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport (finali) e in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+ (tutte), SkyGo, DAZN e RaiPlay (finali). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO LAHTI 2024 OGGI

Venerdì 1 marzo

Ore 13:45 Qualificazioni Team Sprint tc

Ore 15:45 Fasi finali Team Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LAHTI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e RaiSport (fasi finali Team Sprint tc)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ (tutte le gare), SkyGo, DAZN (gare di Eurosport 1), RaiPlay (flusso di RaiSport)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – Italia I (Elia Barp, Federico Pellegrino), Italia II (Alessandro Chiocchetti, Michael Hellweger)

DONNE – Italia (Nadine Laurent, Nicole Monsorno)