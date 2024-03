Dove vedere in tv la Strade Bianche 2024: orari di partenza e arrivo, programma, streaming

Domenica 3 marzo va in scena la Strade Bianche 2024. La Classica del Nord più a sud raggiunge la sua edizione numero diciotto, aumentando il chilometraggio e rendendo la corsa ancora più dura. Partenza e arrivo a Siena, nella magnifica cornice di Piazza del Campo, con la novità del circuito finale assai impegnativo che si aggiunge a tanto sterrato percorso in precedenza.

Saranno quindici in tutto i tratti senza asfalto da percorrere, per una cifra record di 71 chilometri. Si inizierà a fare sul serio fin da subito, con il secondo settore di sterrato, quello di Bagnaia (2,2 km al 6,4%). Corsa che poi potrebbe esplodere anche a distanza siderale dal traguardo, con il segmento che va da Lucignano d’Asso a Pieve a Salt, con strada mai in pianura e strappi in doppia cifra. Differenza vera che sarà fatta sull’iconico tratto di Monte Sante Marie: 11,5 km di lunghezza con all’interno mille metri al 10,3%. Nel circuito finale le difficoltà non saranno concluse: salita del Colle Pinzuto (picco al 15%) e il tremendo strappo che porta alle Tolfe (picco al 19%) daranno gli ultimi verdetti.

L’attenzione principale per quel che riguarda i partecipanti è rivolta a Tadej Pogacar, che fa il suo debutto stagionale ed inizia la campagna italiana che lo porterà a correre a maggio il Giro. Lo sloveno del Team UAE Emirates si lancia in un anno con un programma estremamente ambizioso, con l’accoppiata Gito-Tour in mente e le Olimpiadi subito dopo. I protagonisti dell’edizione 2024 sono veramente tanti: Marc Hirschi, Simon Yates, Richard Carapaz, Tom Pidcock Matej Mohoric, Sepp Kuss, Romain Bardet e Lennert Van Eetvelt sono solo alcuni dei campioni che si daranno battaglia. In casa Italia il principale punto di riferimento sarà Alberto Bettiol, ma ci sono diversi nomi interessanti e che possono ben figurare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e di fine, il palinsesto tv e streaming della Strade Bianche 2024. La corsa sarà trasmessa diretta tv su RaiSport HD, RaiDue ed Eurosport 2; in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO STRADE BIANCHE 2024

Orario di partenza: 11.10

Orario di arrivo: 16.29/17.04

STRADE BIANCHE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (dalle 12.45 alle 14.00), Rai Due (dalle 14.00), gratis e in chiaro; Eurosport 2 (dalle 14.00), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport